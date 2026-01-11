Что делать с постновогодней депрессией

Праздники влияют на мозг человека: подготовка к Новому году вызывает выброс гормонов счастья — дофамина и серотонина. У некоторых за долгие годы празднования формируется своеобразная нейронная цепь, которая активируется, когда человек видит новогоднюю символику. Но после торжества может возникать эффект «дофаминовой ямы»: резкий подъем уровня дофамина и серотонина сменяется их спадом, что приводит к апатии, снижению настроения и мотивации. «Газета.Ru» выяснила, можно ли предотвратить постновогоднюю депрессию и как с ней бороться, если тоска уже появилась.

© Freepik

Что такое постновогодняя депрессия?

Постновогодняя депрессия — это не диагноз, а обобщенное название негативных переживаний, которые некоторые люди испытывают после конца новогодних праздников. Человек может жаловаться на апатию, нежелание что-либо делать, разочарование, опустошенность, зависть к другим, перепады настроения, нарушения сна, проблемы с аппетитом и снижение либидо.

Хотя это состояние и не является полноценной депрессией или сезонным расстройством настроения, так как протекает не слишком остро или длится недолго, — оно может нарушать эмоциональный фон, влиять на поведение и поступки. Кроме того, затянувшаяся постновогодняя депрессия может перерасти в полноценное депрессивное расстройство.

Пять триггеров депрессии после Нового года

Как рассказал «Газете.Ru» декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Дмитрий Деулин, у апатии после праздников может быть пять причин.

«Во многих исследованиях к основным причинам наступления постновогоднего угнетенного и подавленного настроения относят: тревожность и усталость (покупка подарков, посещение мероприятий, приготовление праздничной еды и др.), завышенные ожидания (нереалистичные цели, слишком высокие притязания к празднику), финансовое напряжение (резкое сокращение бюджета), чувство одиночества (переживание изоляции из-за отсутствия друзей, трудового коллектива, семьи), переживание горя и утраты (праздник особенно остро обнажает контрасты и все внутренние скрытые тяготы). Поэтому, как показывает статистика, происходит учащение случаев самоубийств именно в праздничные и послепраздничные дни. Человек становится особенно уязвим на фоне контраста с коллективным "праздничным настроением"», — рассказал Деулин.

С каждым годом старт подготовки к празднику начинается раньше по сравнению с предыдущим периодом, отмечает специалист. Например, в этом году новогодние аксессуары появились уже в октябре-ноябре. Таким образом, процесс предвосхищения новогодних праздников растягивается во времени.

«Слишком огромный "кредит ожидания", эмоциональное напряжение, связанное с предчувствием радости, часто оборачивается социально-психологическим огорчением и возникновением состояния подавленности и депрессивности. Можно сказать, что предновогодняя суета связана с "дофаминовой эмиссией". Предпраздничный шопинг заставляет испытывать "головокружение", чувство эйфории и даже ажитацию, которая заканчивается спадом. Таким образом, в короткое время человек расходует значительную часть "положительного эмоционального бюджета", а потом наступает его острый дефицит или "дофаминовый спад"», — объяснил Деулин.

Усиление ожидания «чуда» связано с различными маркетинговыми технологиями и эпохой потребления, когда сфера торговли старается буквально внушить оптимизм и приподнятое настроение, чтобы человек смог потратить больше денег. Иллюзия такого оптимизма быстро заканчивается, добавляется беспокойство от чрезмерно высоких затрат на организацию праздника. Это еще больше усугубляет «психологическое похмелье».

«Человек покупается на праздничные гирлянды и блеск мишуры, ведь все мы хотим отдохнуть от будничной суеты, от колоссальных накопительных последствий стресса. На какое-то мгновенье человек оказывается в забытии, отвлекается от всего плохого, погружается в "эмоциональную нирвану", где он временно "эмансипируется" от страданий», — отмечает Деулин.

При этом клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова отмечает, что на самом деле состояние апатии никак не связано с конкретным праздником, однако есть связь с образной финишной чертой, которую мы подсознательно строим, идем к ней, пересекаем и встречаемся со скукой и непониманием, куда себя пристроить в новом году.

«Месяц до нового года — это состояние ажиотажа, движения, предвкушения от праздника, с одной стороны. С другой стороны, подведение логичных итогов: "а что я сделал(а) за год?" Мы вкладываем слишком много ожиданий в празднование, а ожидания не всегда совпадают с реальностью. Ставим годовые амбициозные цели, потом огорчаемся от не всегда достигнутых целей. По итогу не хватает ресурса, чтобы в период каникул и выходных себя развеселить и чем-то занять», — заметила Куликова.

В российских реалиях есть еще один важный фактор — продолжительные праздники, которые длятся почти две недели, заметила психолог Клиники доктора Исаева, психоаналитический терапевт Мария Бодрягина.

«За это время привычный ритм размывается, а количество внешних стимулов — встреч, событий, перемен в режиме — значительно возрастает. Психика, как и тело, привыкает к более свободному, насыщенному впечатлениями состоянию. Когда праздники заканчиваются, все это внезапно обрывается. Внутренняя психическая сцена пустеет: больше нет яркого ожидания, нет ощущения движения к чему-то. Организм возвращается в обычный ритм, и этот переход оказывается неожиданно резким. На фоне контраста человек переживает усталость, апатию, раздражительность, иногда — чувство бессмысленности. Это нормальная реакция на завершение длительного периода эмоциональной и поведенческой разгрузки», — дополнила специалист.

Как бороться с апатией после праздников?

Как посоветовала психолог Бодрягина, есть несколько способов справиться с постновогодней хандрой.

«Первое — постепенное восстановление привычной структуры. Ритм дня — это то, что собирает психику и тело. Возвращение к устойчивому режиму сна, питания, нагрузки дает ощущение опоры, которого не хватает после продолжительных праздников. Второе — небольшие, но регулярные удовольствия. После эмоционального пика полезно включать "малые удовольствия": теплые встречи, тихие занятия, прогулки, музыку. Это помогает психике снова почувствовать тонус, но без перегрузки. И наконец, — спокойное отношение к временному снижению энергии. Апатия после перехода — нормальное состояние. Если не требовать от себя мгновенной собранности, а мягко выдерживать этот период, он проходит быстрее», — дала совет психолог.

Деулин подчеркнул важность физической активности, нормального сна и мягкого входа в рабочий режим.

Он посоветовал применять психологические приемы самопомощи и саморегуляции (дыхательная гимнастика, техники визуализации, релаксацию, методы арт-терапии, приемы аффирмации, психофизиологический тренинг, аутогенную тренировку и многое другое).

Сочетание разных приемов и техник будет способствовать более продуктивному выходу из кризисного состояния, а возможно, и предотвратит его наступление.

Эксперты сходятся в одном: самое важное — изначально не переоценивать значение новогоднего праздника.