Врач дал советы по подготовке к первому рабочему дню после праздников

Терапевт, главный врач клиники «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик дал россиянам несколько советов, которые помогут легче вернуться в привычный режим после окончания праздников. Правилами подготовки к первому рабочему дню он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Чтобы после череды праздничных событий вернуться в будни и чувствовать себя хорошо, Демидик посоветовал выспаться. Для этого, по его мнению, стоит лечь на 60-90 минут раньше обычного. Если человек обычно засыпает в 23:00, а встает в 6:00, лучше лечь не позднее 22:00. При этом перед сном важно убрать телефон и выключить телевизор. За полчаса до отхода ко сну можно почитать книгу.

Еще одна рекомендация специалиста — в последний праздничный выходной отказаться от алкоголя. Если же совсем не пить в этот день не получается, прекратить употреблять спиртные напитки надо за три-четыре часа до сна.

«Чтобы утро первого рабочего дня после праздников не стало стрессом, с вечера стоит подготовить одежду, обувь, вещи и всю технику. Тогда можно будет спокойно проснуться и собраться. Кроме того, если соблюдать все эти правила, ментальная настройка на следующий день станет легче», — отметил Демидик.

Также он призвал не воспринимать возвращение к работе как каторгу. Это привычная рутина, которая дает возможность зарабатывать деньги для себя и семьи. Чтобы встретить рабочий день спокойно, врач рекомендовал накануне вечером избегать стрессовых ситуаций, не ссориться, не читать рабочие переписки, потому что выброс кортизола, особенно перед сном, плохо влияет на организм.

