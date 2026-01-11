Почему нам так трудно приступить к выполнению неприятной задачи

Почти каждому знакомо это состояние: нужно сделать важный звонок, начать сложный отчет или подготовить презентацию — и вроде бы понятно, что делать, но первый шаг дается неожиданно тяжело. В тяжелых случаях такое состояние называют аволицией — когда человек осознает задачу, но не может заставить себя начать. Новое исследование нейробиологов показало, что дело не в лени или слабой силе воли: в мозге существует специальный «тормоз мотивации». Работа опубликована в журнале Current Biology.

© Freepik

Аволиция часто наблюдается при депрессии, шизофрении и болезни Паркинсона и серьезно нарушает повседневную жизнь. Ранее ученые знали, что мозг оценивает, насколько «дорогим» по усилиям будет действие: если предполагаемая цена слишком высока, мотивация падает. Но оставалось неясным, какой именно механизм превращает эту оценку в отказ действовать.

Чтобы разобраться, исследователи использовали метод хемогенетики — технологию, позволяющую временно и точно управлять связями между отдельными зонами мозга. Эксперименты проводили на макаках, чье поведение и нейронные системы во многом сопоставимы с человеческими.

Обезьян обучили выполнять задания двух типов. В одном случае за выполнение следовала награда — вода. В другом награда сопровождалась неприятным воздействием — струей воздуха в лицо. Перед каждым заданием животные видели сигнал и могли сами решить, начинать или нет. Ученых интересовал не выбор, а сам факт начала действия.

Оказалось, что при наличии только награды макаки почти всегда начинали задание. Но если к награде добавлялся дискомфорт, они часто «зависали», даже понимая, что получат пользу.

Ключевым оказался путь между двумя структурами мозга — вентральным стриатумом и вентральным паллидумом. Когда ученые временно ослабляли связь между ними, обезьяны начинали гораздо охотнее — но только в стрессовых условиях.

По словам ведущего автора исследования Кэна Ити Амэмори, это открытие может помочь лучше понять природу утраты мотивации при психических и неврологических заболеваниях. В перспективе такие знания могут лечь в основу новых подходов — от лекарств до методов стимуляции мозга.