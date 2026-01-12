Она видит хаос, а он — порядок: как не превратить уборку дома в поле боя
Конфликт восприятия порядка между мужчинами и женщинами — частая тема в отношениях. Он может видеть в доме идеальную чистоту, а она — катастрофу. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, почему партнеры по-разному воспринимают порядок и что делать возлюбленным, чтобы бытовые споры не разрушили их отношения.
Это не зависит от пола
По ее словам, на самом деле так бывает независимо от пола партнеров. Как мужчина может видеть, что все чисто, а женщине казаться, что безумно грязно, так и некоторые мужчины бывают помешаны на чистоте и их будет раздражать все, что отличается от их представления о порядке в доме. Всему виной детские травмы.
В большинстве случаев у человека, который стремиться к повышенной чистоте, есть травматизация детского возраста. Например, у него были очень строгие, деспотичные и холодные родители, которые хвалили ребенка только за безупречную чистоту. Он только так мог почувствовать себя в безопасности и спокойствии, — говорит она.
Специалист объяснила, что если для человека выше гармонии и понимания с любимым человеком стоит порядок в доме по его правилам, то это является психологическим расстройством и ему нужно обратиться к психологу.
Если стремиться к идеальной чистоте в ущерб своему здоровью и отношениям, то цена однозначно слишком высокая. У такого человека есть иллюзия, согласно которой, если в его доме безупречно чисто, тогда его жизнь будет упорядоченная, а он будет чувствовать больше спокойствия, уверенности и надежности. С подобным психологическим расстройством нужно работать, иначе они разрушат отношения, — считает Наумова.
Споры подрывают здоровье
Эксперт подчеркнула, что во многих парах партнеры воспринимают порядок в доме по-разному, но важно договариваться и идти на уступки друг другу. Иначе бесконечные бытовые споры подорвут не только психологическое, но и физическое здоровье мужчины и женщины.
Если у партнеров постоянно происходят конфликты на бытовой почве, вероятнее всего, они подобрали друг друга из невротических переживаний и всю жизнь потратят на то, чтобы исправить другого человека. Такой подход точно никому не принесет счастья, а будет доставлять мужчине и женщине целый ряд сложностей и проблем, в том числе с соматическим здоровьем. В таком союзе партнеры будут страдать не только психологически — их физическое самочувствие тоже постепенно будет ухудшаться, — рассказала собеседница «ВМ».
По ее мнению, нужно искать баланс, стремиться к тому, чтобы не давить друг на друга, а слышать своего любимого человека, пытаться понять, что он чувствует, если у него другое мнение по поводу чистоты в доме.
Безусловно, это очень непростая работа, в большинстве случаев паре может помочь только психолог. В наши дни большое количество семей приходят на прием к специалистам, потому что хотят сохранить отношения, но им сложно смириться с тем, что их партнер видит порядок в доме совершенно иначе. Если мужчина и женщина готовы работать над собой, то эту проблему можно будет решить и не рушить свой брак, — заключила специалист.
Что бы ни происходило в отношениях, важно не замалчивать проблемы. Несмотря на то, что мы часто слышим фразу «нам комфортно вдвоем даже молчать», грань между уютным спокойствием и эмоциональной дистанцией очень тонка, рассказала «Вечерней Москве» главный психолог дейтинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева.