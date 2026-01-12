Она видит хаос, а он — порядок: как не превратить уборку дома в поле боя

Конфликт восприятия порядка между мужчинами и женщинами — частая тема в отношениях. Он может видеть в доме идеальную чистоту, а она — катастрофу. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, почему партнеры по-разному воспринимают порядок и что делать возлюбленным, чтобы бытовые споры не разрушили их отношения.

© Вечерняя Москва

Это не зависит от пола

По ее словам, на самом деле так бывает независимо от пола партнеров. Как мужчина может видеть, что все чисто, а женщине казаться, что безумно грязно, так и некоторые мужчины бывают помешаны на чистоте и их будет раздражать все, что отличается от их представления о порядке в доме. Всему виной детские травмы.

В большинстве случаев у человека, который стремиться к повышенной чистоте, есть травматизация детского возраста. Например, у него были очень строгие, деспотичные и холодные родители, которые хвалили ребенка только за безупречную чистоту. Он только так мог почувствовать себя в безопасности и спокойствии, — говорит она.

Специалист объяснила, что если для человека выше гармонии и понимания с любимым человеком стоит порядок в доме по его правилам, то это является психологическим расстройством и ему нужно обратиться к психологу.

Если стремиться к идеальной чистоте в ущерб своему здоровью и отношениям, то цена однозначно слишком высокая. У такого человека есть иллюзия, согласно которой, если в его доме безупречно чисто, тогда его жизнь будет упорядоченная, а он будет чувствовать больше спокойствия, уверенности и надежности. С подобным психологическим расстройством нужно работать, иначе они разрушат отношения, — считает Наумова.

Споры подрывают здоровье

Эксперт подчеркнула, что во многих парах партнеры воспринимают порядок в доме по-разному, но важно договариваться и идти на уступки друг другу. Иначе бесконечные бытовые споры подорвут не только психологическое, но и физическое здоровье мужчины и женщины.

Если у партнеров постоянно происходят конфликты на бытовой почве, вероятнее всего, они подобрали друг друга из невротических переживаний и всю жизнь потратят на то, чтобы исправить другого человека. Такой подход точно никому не принесет счастья, а будет доставлять мужчине и женщине целый ряд сложностей и проблем, в том числе с соматическим здоровьем. В таком союзе партнеры будут страдать не только психологически — их физическое самочувствие тоже постепенно будет ухудшаться, — рассказала собеседница «ВМ».

По ее мнению, нужно искать баланс, стремиться к тому, чтобы не давить друг на друга, а слышать своего любимого человека, пытаться понять, что он чувствует, если у него другое мнение по поводу чистоты в доме.

Безусловно, это очень непростая работа, в большинстве случаев паре может помочь только психолог. В наши дни большое количество семей приходят на прием к специалистам, потому что хотят сохранить отношения, но им сложно смириться с тем, что их партнер видит порядок в доме совершенно иначе. Если мужчина и женщина готовы работать над собой, то эту проблему можно будет решить и не рушить свой брак, — заключила специалист.

Что бы ни происходило в отношениях, важно не замалчивать проблемы. Несмотря на то, что мы часто слышим фразу «нам комфортно вдвоем даже молчать», грань между уютным спокойствием и эмоциональной дистанцией очень тонка, рассказала «Вечерней Москве» главный психолог дейтинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева.