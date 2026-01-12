Почему у мужчин внезапно пропадает желание заниматься сексом

Психолог-сексолог центра семейного образования Secrets Алина Михайлова раскрыла несколько причин, по которым у мужчины внезапно пропадает желание заниматься сексом. Их специалистка перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Первой причиной Михайлова назвала скуку.

«Современный человек стал заложником постоянной стимуляции: соцсети, шопинг, контент, быстрые удовольствия. Мозг привыкает к "высокому градусу" и начинает требовать еще больше новизны, интенсивности, возбуждения, в том числе и в сексе. Если же в интиме нет хотя бы минимального разнообразия, то эротическое напряжение падает», — объяснила она.

Интерес к сексу может пропасть и из-за скрытого конфликта, называемого «Мадонна — блудница». Суть его заключается в том, что, когда женщина рожает детей, мужчина начинает думать:

«Мать моих детей — не для грязных желаний».

В результате у него растут любовь и уважение к партнерше, а сексуальное желание падает.

Также интерес к сексу у мужчин может падать и из-за неправильной ролевой позиции женщины, отметила специалистка.

«Если женщина становится матерью своему партнеру и чрезмерно заботится о нем, она нечаянно его кастрирует. Сексуальное напряжение исчезает, ведь мать не вызывает страсти», — объяснила она.

Другими причинами нежелания мужчины заниматься сексом могут быть постоянная критика и претензии со стороны партнерши, а также накопленные обиды.

