Психолог пояснил, как мягко вернуться в рабочий режим после праздников

После новогодних каникул многим знакомо чувство опустошения и нежелание включаться в привычный трудовой ритм. Попытки "собраться силой" часто приводят лишь к большему стрессу и апатии. Эксперты объяснили "РГ", почему так происходит и как помочь себе и сотрудникам адаптироваться без насилия над психикой.

© Российская Газета

Психолог Родион Чепалов объясняет, что проблема - не в лени, а в естественной перестройке психики.

"Во время отдыха мозг переключается на восстановление, снижается уровень контроля. Резкий возврат к эффективности - это стресс. Поэтому главная задача - не "собрать себя", а аккуратно перевести систему обратно", - говорит он.

Среди ключевых советов от психолога: во-первых, начинать не с максимума. В первый день выбрать 1-2 простые задачи для ощущения движения и контроля. Во-вторых, восстановить "телесный якорь". Помочь мозгу вернуться в режим через привычные утренние ритуалы: та же дорога, тот же кофе.

В-третьих, договориться с собой о снижении требований. Первые 3-5 дней считать адаптационными и разрешить себе работать на 70% от обычного уровня. В-четвертых, дробить время, а не задачи. Использовать метод "спринтов": 40 минут работы - 10 минут паузы. И в-пятых, не обесценивать отдых. Осознать, что отдых - это инвестиция в ресурс, а не ошибка.

HR-менеджер Анастасия Курникова советует в первый рабочий день не бросаться сразу в почту, а первый час потратить на изучение отраслевых новостей и соцсетей. Оживить связи: написать личные короткие сообщения ключевым коллегам и партнерам, предложить быстрый созвон. Делить день на "спринты": сложные творческие задачи - на утро, рутину и коммуникации - на послеобеденное время.

Также она рекомендует выйти в публичное поле: выпустить пост или выступить на планерке, чтобы структурировать мысли и заявить о своем возвращении.

Бизнес-коуч Наталья Черкасова подчеркивает, что адаптация - это процесс, на который мозгу требуется 5-7 дней. Она предлагает пять работающих практик: Принять адаптацию как норму, перестать ругать себя за снижение продуктивности. Разделить "шум" и "фокус". Выписать все скопившиеся задачи и жестко расставить приоритеты, используя "фокус-блоки" по 25-30 минут. Возвращаться не в работу, а в смысл. Вспомнить и записать, ради чего и каких важных результатов вы работаете в этом году.

Общий вывод экспертов: входить в рабочий ритм после долгого отдыха нужно плавно, сочетая дисциплину и бережное отношение к себе. Настоящая эффективность вернется, если дать психике время на мягкую перестройку и сосредоточиться на ключевых точках входа: ритуалах, приоритетах и смыслах.