Психолог призвал быть честными с собой при планировании «новой жизни»

Следует трезво оценивать свои желания и возможности.

В противном случае «правильно» удастся провести лишь «два январских дня», отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог, коуч руководителей высшего звена Алексей Ёжиков.

«Начать жизнь с Нового года — вероятность примерно такая же, как начать новую жизнь с понедельника или с завтрашнего дня. Кто-то начнёт, а кто-то соберётся начать, поживёт качественно два январских дня и перестанет. Всё это зависит, во-первых, от того, что человек для себя всё запланировал, от того, что себе пожелал, каков разрыв между этими желаниями и тем, что человек реально способен сделать. Если я собираюсь начать бегать с понедельника, а на улице -19 и у меня нет спортивной формы, то у меня не получится это сделать. Это означает, что и планировать что-то с Нового года не бесполезно. Важно быть честным по отношению к себе самому».

Ранее психолог Жанна Сугак посоветовала не винить себя за леность в праздники. По её словам, ограничивать свои желания в выходные не следует.