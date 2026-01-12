Психологи объяснили, почему полезно сплетничать с подругами

Это способ не только улучшить настроение, но ещё и снизить уровень кортизола. Психологи в беседе с SHOT Проверкой рассказали, что сплетни положительно влияют на самочувствие и общий эмоциональный фон.

Перемывание косточек является хорошей разрядкой для головного мозга и нервной системы в целом. Обсуждение свежих сплетен способствует выработке эндорфинов, а также снижению уровня гормона стресса.