Специалист дал совет, как избавиться от прокрастинации

Иногда в работе бывает сложно настроиться на выполнение поставленных задач из-за усталости или загруженности. Однако, что нужно делать, если в «дело вступает» прокрастинация?

© Unsplash

В комментарии RuNews24.ru общественный деятель, член попечительского совета бизнес школы «Интеграл», эксперт ВШЭ, ментор Fast Track «Сколково» Мина Хачатрян дала простой, но результативный рецепт борьбы с прокрастинацией.

Эксперт пояснила, что есть три причины, по которым откладываются решения задачи и все они упираются в неуверенность в собственных ресурсах.

Задача слишком большая. Не хватит ресурсов её потянуть.

Не хватит ресурсов её потянуть. Задача слишком сложная. Не хватит ресурсов её решить или не получится, как нужно мне.

Не хватит ресурсов её решить или не получится, как нужно мне. Задача неприятная. Не хватит ресурсов справиться с отрицательными эмоциями.

При решении всех трёх задач нужен диалог с собой. Любые психологические ограничения снимаются только в диалоге. А прокрастинация — вульгарный психологический ограничитель.

В первом случае, когда причина отложенной работы — объем задачи, человек просто говорит себе: «я не собираюсь решать всю задачу целиком. Давай мы её разделим на крошечные части и будем каждый день делать только маленькую часть. Всего 20 минут в день. Не больше. Только двадцать минуточек».

«Отмечаете эти 20 минут в календаре (кому как удобнее. Никто не вправе решать, когда вы потратите эти 20 минут) и действуете. Главное, действовать не через «не могу», а по кайфу. Подумаешь, 20 минут».

Если причина — сложность проекта, необходимо мысленно покрутить его в голове, найти уязвимые места и начать решать задачу на самом простом участке.

«Вы когда-нибудь распутывали очень сложные клубки? Нет? Очень рекомендую. Прекрасное занятие. В нём важно думать не о результате, а сосредоточиться на процессе. Так вот, если задача сложная, не думайте о результате. Сложность задачи означает, что код расшифровки к ней очень длинный. А значит, нужно просто искать простые участки и решать их так, будто вы распутываете клубок. Прокрастинаторам перфекционистам рекомендуется делать это особенно тщательно. Иногда, сделать хорошо означает "тщательно, внимательно, с любовью" не более того».

Все, что делается тщательно, внимательно и с любовью, уже перфектно.

Третья причина прокрастинации решается простым принципом прусского гусара Фердинанда фон Шиллю: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца»