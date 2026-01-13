Специалист дал совет, как избавиться от прокрастинации

Не откладывай на завтра, откладывай на послезавтра: как победить прокрастинацию?
Иногда в работе бывает сложно настроиться на выполнение поставленных задач из-за усталости или загруженности. Однако, что нужно делать, если в «дело вступает» прокрастинация?
В комментарии RuNews24.ru общественный деятель, член попечительского совета бизнес школы «Интеграл», эксперт ВШЭ, ментор Fast Track «Сколково» Мина Хачатрян дала простой, но результативный рецепт борьбы с прокрастинацией.
Эксперт пояснила, что есть три причины, по которым откладываются решения задачи и все они упираются в неуверенность в собственных ресурсах.
- Задача слишком большая. Не хватит ресурсов её потянуть.
- Задача слишком сложная. Не хватит ресурсов её решить или не получится, как нужно мне.
- Задача неприятная. Не хватит ресурсов справиться с отрицательными эмоциями.
При решении всех трёх задач нужен диалог с собой. Любые психологические ограничения снимаются только в диалоге. А прокрастинация — вульгарный психологический ограничитель.
В первом случае, когда причина отложенной работы — объем задачи, человек просто говорит себе: «я не собираюсь решать всю задачу целиком. Давай мы её разделим на крошечные части и будем каждый день делать только маленькую часть. Всего 20 минут в день. Не больше. Только двадцать минуточек».
«Отмечаете эти 20 минут в календаре (кому как удобнее. Никто не вправе решать, когда вы потратите эти 20 минут) и действуете. Главное, действовать не через «не могу», а по кайфу. Подумаешь, 20 минут».
Если причина — сложность проекта, необходимо мысленно покрутить его в голове, найти уязвимые места и начать решать задачу на самом простом участке.
«Вы когда-нибудь распутывали очень сложные клубки? Нет? Очень рекомендую. Прекрасное занятие. В нём важно думать не о результате, а сосредоточиться на процессе. Так вот, если задача сложная, не думайте о результате. Сложность задачи означает, что код расшифровки к ней очень длинный. А значит, нужно просто искать простые участки и решать их так, будто вы распутываете клубок. Прокрастинаторам перфекционистам рекомендуется делать это особенно тщательно. Иногда, сделать хорошо означает "тщательно, внимательно, с любовью" не более того».
Все, что делается тщательно, внимательно и с любовью, уже перфектно.
Третья причина прокрастинации решается простым принципом прусского гусара Фердинанда фон Шиллю: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца»
«А прокрастинаторам рецидивистам рекомендую ни в коем случае не следовать моим советам. Просто, попробуйте их в деле и докажите, что они не работают».