Как перестать бояться летать на самолете

Человек может предпринять некоторые действия, чтобы снизить или вовсе убрать страх полёта на самолёте, рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

«Больше всего человека пугает неизвестность. Поэтому, чтобы снизить страх или совсем его убрать, стоит понять, как летает самолёт. В том числе изучить статистику. Понять, что самолёт — это самый безопасный транспорт», — отметила она.

По её словам, велосипед или автомобиль представляют большую опасность, чем самолёт.

«И понимание этого может снизить уровень страха. Если же страх присутствует даже после этого понимания, тогда стоит обратить внимание на огромное количество дыхательных техник», — поделилась она.

Также отвлекающими факторами могут быть музыка, подкасты, игры, фильмы с увлекательными сюжетами, продолжила психолог.

«Чтобы внимание ушло в одно из этих увлечений. Также стоит предупредить бортпроводников о наличии страха. Они обратят на это внимание и будут чуть больше поддерживать, уделять больше внимания», — пояснила она.

А чтобы минимизировать ощущения от турбулентности, стоит выбирать места у прохода в середине салона, подытожила Абравитова.

