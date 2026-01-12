Психолог объяснила, почему мы так привязаны к коротким видео

В последние годы всё чаще звучат тревожные заявления о том, что бесконтрольное использование смартфонов, особенно среди детей, может нанести вред. Короткие видео, которые кажутся простым развлечением, на самом деле могут вызывать усталость, раздражение и чувство пустоты. Почему так сложно отказаться от этого и чем опасна привычка листать ленту, рассказала психолог Майя Андрияничева.

Современные короткие видео созданы для того, чтобы мгновенно захватить наше внимание. Они используют яркие картинки, резкие звуки и частую смену кадров, чтобы мозг получал максимальное количество стимулов за короткое время. Это создаёт эффект дофаминового вознаграждения, когда мы испытываем радость и удовлетворение после просмотра видео. Со временем мозг привыкает к такому формату и начинает требовать его всё чаще. Однако, предупредила психолог, постоянное потребление коротких видео может изменить не только наше поведение, но и работу мозга. Мы становимся менее способными к длительной концентрации, теряем терпение к «медленным» задачам, таким как чтение или учёба, и начинаем воспринимать реальную жизнь как скучную и неинтересную.

У детей и подростков мозг находится в стадии активного развития, поэтому влияние коротких видео может быть особенно сильным. Это может привести к трудностям с усидчивостью, снижению интереса к учёбе, эмоциональной нестабильности и слабой способности к саморегуляции.

Многие считают, что привычка пролистывать ленту — это просто безобидная привычка. Однако психологи видят в этом классические признаки поведенческой зависимости. Мы теряем контроль над временем, которое проводим в телефоне, и не можем остановиться, даже если понимаем, что это вредит нам. Справиться с зависимостью от коротких видео можно, но для этого нужно действовать осознанно. Вот несколько советов Майи Андрияничевой:

Ограничьте формат, а не телефон целиком. Удалите или ограничьте доступ к шортам и рекомендательным лентам, но оставьте приложения, которые действительно нужны, например, мессенджеры, карты или учебные программы. Заменяйте, а не запрещайте. Вместо того чтобы просто запрещать видео, предложите альтернативу. Это может быть прогулка, музыка, рисование или даже простая уборка. Вводите свободные от экрана зоны. Начните с малого: уберите телефон во время завтрака, перед сном или в начале дня. Постепенно увеличивайте время, которое вы проводите без экрана. Для детей важен личный пример. Дети копируют поведение взрослых, поэтому если вы сами кладёте телефон во время ужина, ребёнок последует за вами. Следите за мотивацией. Спрашивайте себя (и ребёнка), почему вы тянетесь к телефону. От скуки? От тревоги? От усталости? Понимание истинной причины поможет вам лучше контролировать своё поведение.

Короткие видео сами по себе не являются злом, добавила специалист в беседе с Тульской службой новостей. Однако при бесконтрольном использовании они могут вытеснить реальную жизнь, истощить внимание и усилить тревожность. Осознанность, умеренность и живые альтернативы — вот ключ к здоровому взаимодействию с технологиями.