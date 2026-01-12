Психолог объяснила, почему мы так привязаны к коротким видео

Психолог Андрияничева объяснила, почему мы так привязаны к коротким видео
В последние годы всё чаще звучат тревожные заявления о том, что бесконтрольное использование смартфонов, особенно среди детей, может нанести вред. Короткие видео, которые кажутся простым развлечением, на самом деле могут вызывать усталость, раздражение и чувство пустоты. Почему так сложно отказаться от этого и чем опасна привычка листать ленту, рассказала психолог Майя Андрияничева.
Современные короткие видео созданы для того, чтобы мгновенно захватить наше внимание. Они используют яркие картинки, резкие звуки и частую смену кадров, чтобы мозг получал максимальное количество стимулов за короткое время. Это создаёт эффект дофаминового вознаграждения, когда мы испытываем радость и удовлетворение после просмотра видео. Со временем мозг привыкает к такому формату и начинает требовать его всё чаще. Однако, предупредила психолог, постоянное потребление коротких видео может изменить не только наше поведение, но и работу мозга. Мы становимся менее способными к длительной концентрации, теряем терпение к «медленным» задачам, таким как чтение или учёба, и начинаем воспринимать реальную жизнь как скучную и неинтересную.
У детей и подростков мозг находится в стадии активного развития, поэтому влияние коротких видео может быть особенно сильным. Это может привести к трудностям с усидчивостью, снижению интереса к учёбе, эмоциональной нестабильности и слабой способности к саморегуляции.
Многие считают, что привычка пролистывать ленту — это просто безобидная привычка. Однако психологи видят в этом классические признаки поведенческой зависимости. Мы теряем контроль над временем, которое проводим в телефоне, и не можем остановиться, даже если понимаем, что это вредит нам. Справиться с зависимостью от коротких видео можно, но для этого нужно действовать осознанно. Вот несколько советов Майи Андрияничевой:
- Ограничьте формат, а не телефон целиком. Удалите или ограничьте доступ к шортам и рекомендательным лентам, но оставьте приложения, которые действительно нужны, например, мессенджеры, карты или учебные программы.
- Заменяйте, а не запрещайте. Вместо того чтобы просто запрещать видео, предложите альтернативу. Это может быть прогулка, музыка, рисование или даже простая уборка.
- Вводите свободные от экрана зоны. Начните с малого: уберите телефон во время завтрака, перед сном или в начале дня. Постепенно увеличивайте время, которое вы проводите без экрана.
- Для детей важен личный пример. Дети копируют поведение взрослых, поэтому если вы сами кладёте телефон во время ужина, ребёнок последует за вами.
- Следите за мотивацией. Спрашивайте себя (и ребёнка), почему вы тянетесь к телефону. От скуки? От тревоги? От усталости? Понимание истинной причины поможет вам лучше контролировать своё поведение.
Короткие видео сами по себе не являются злом, добавила специалист в беседе с Тульской службой новостей. Однако при бесконтрольном использовании они могут вытеснить реальную жизнь, истощить внимание и усилить тревожность. Осознанность, умеренность и живые альтернативы — вот ключ к здоровому взаимодействию с технологиями.