Психолог рассказала, как защитить себя от негатива в 2026 году

Находясь в информационном потоке, который обещает сложный год, важно уметь сконцентрироваться на вещах, где есть личное влияние и возможность взять их под контроль. Об этом в эфире «Сегодня утром» на «Каскаде» напомнила Лариса Балыкина. Прежде всего, речь о влиянии внутри семьи, в кругу близких, где каждый может сделать жизнь окружающих лучше:

— Есть события, на которые я не влияю. Я буду адаптироваться к ним каким-то образом, когда они будут происходить, потому что из сегодняшнего дня мы не знаем, прогнозы сбудутся - не сбудутся, мы можем о них волноваться, тратить свои нервные клетки, потом восстанавливать своё здоровье. А можем сфокусироваться на том, на что мы имеем влияние, — отметила гостья.

В случае с различными изменениями в обществе и мире важен навык адаптации, считает психолог:

— Когда уже поступает какая-то новая информация — закон изменился, налоговые расчёты поменялись — важно знать, где найти информацию об этом, и изучить её, чтобы внедрить её как можно скорее в свою работу, в свою практику. <...>

На самом деле, в мире на очень многие вещи уже есть инструкция.