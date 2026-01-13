Ученые оценили восприятие дохода в паре, где работают оба партнера

«Не в деньгах счастье», — гласит старая пословица.

Но они определенно могут либо укрепить отношения, либо разрушить их.

К такому выводу пришли авторы нового исследования, проведенного в Университете Цинциннати, которое глубоко изучило психологическую роль денег в парах, где работают оба партнера.

«Речь идет о ценности денег и о том, как мы относимся к ним в партнерстве. Дело не только в объективной сумме, которую вы зарабатываете, — объясняет руководившая исследованием Шармин Мерчант. — Считаем ли мы их мерилом успеха? Воспринимаем ли как символ материальной выгоды?»

Результаты опубликованы в Journal of Business and Psychology. Они показали, что чувство удовлетворенности мужчин работой тесно связано с взглядами их партнерш на деньги.

«Наше исследование первым признало, что деньги зарабатываются не изолировано, а в рамках домохозяйства, — подчеркнул профессор Скотт Даст, научный руководитель Мерчант. — Мы выяснили, что нельзя по-настоящему оценить эффективность работника и его удовлетворенность зарплатой без учета его партнерских отношений. Необходимо учитывать всю семью».

Деньги в семье

Авторы проанализировали взгляды на деньги почти 200 работающих пар. Сосредоточившись на отношении к деньгам как к показателю достижений, они узнали, как именно мужчины учитывают точку зрения своих партнерш при оценке собственного профессионального успеха. Для жен и подруг эта тенденция была значительно менее выражена.

Таким образом, если супруги сходятся во взглядах на значение денег, муж, как правило, чувствует большую удовлетворенность своей работой. Если же у пары совершенно разное восприятие денег, эта удовлетворенность работой исчезает.

Любопытно, что, по словам Мерчант, наименьшая удовлетворенность мужчин наблюдается, не когда финансовые ценности в паре абсолютно противоположны, а когда они лишь умеренно несовместимы.

Соавтор исследования Содик Бабатунде сравнил его методологию с культурными ожиданиями в отношении брака в его родной Нигерии. По его словам, когда речь заходит о браке, родители устраивают, по сути, «проверку биографии» потенциальных супругов своих детей.

«Они изучают семью будущего партнера — их взгляды на успех, восприятие денег и их взаимодействие с миром, — сказал Бабатунде. — Это исследование помогло мне лучше понять, почему старшее поколение так смотрит на отношения».

«Практический вывод таков: выбирайте супруга с умом, — посоветовал Даст. — Ваш выбор работы, безусловно, повлияет на то, насколько вы довольны своей должностью. Но ваш выбор партнера и его ценности также могут повлиять на то, как вы относитесь к своему доходу».

Гендерная разница

Почему же этот результат практически отсутствовал у женщин? Данные показали, что мнение их партнеров о деньгах не влияло на то, насколько женщины чувствовали себя реализованными на работе. По мнению исследователей, это может быть связано с устойчивыми культурными ожиданиями в меняющемся обществе.

Стереотип о муже-кормильце и жене-хранительнице очага уже не так распространен, как десятилетия назад, но эти ожидания до сих пор глубоко укоренены в восприятии людьми работы — особенно мужчинами.

«На мужчин также ложится дополнительное давление необходимости играть роль кормильца. Эта идентичность по-прежнему очень важна для них, и они пытаются смириться с этим в меняющемся обществе», — говорит Мерчант.

Современная рабочая сила в значительной степени состоит из людей, чьи партнеры также зарабатывают, констатирует она.

«Но эта идентичность мужчин как кормильцев все еще преобладает. Она очень устойчива. Из-за этого совпадение финансовых взглядов с партнершей влияет на удовлетворенность мужчин своей работой», — подытожила аспирантка.

Идея исследования возникла на докторском семинаре, посвященном сложностям взаимоотношений между коллегами, который вместе посещали Мерчант и Бабатунде. И реализовали они ее блестяще, уверен Даст: