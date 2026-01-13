Портрет неофобий просвещенного века: чего боятся современные люди

Психологи фиксируют рост количества страхов: глобальное потепление, загрязнение окружающей среды и природные катастрофы вызывают у людей тревогу. Подробнее о современных фобиях — в материале «Вечерней Москвы».

Философ Константин Крылов говорил, что самая опасная вещь на свете — это чтение и письмо, потому как от этого появляются легкость в мыслях и стремление придумать что-нибудь новое, что ведет к непредсказуемым последствиям. Есть даже такой термин — неофобия, боязнь нового. Практически любое изобретение широкая публика встречала с опаской, чаще — в штыки.

Именно так происходит сегодня с искусственным интеллектом, который повторяет судьбу всех технофобий. Ученых, которые работают в области ИИ, сравнивают с Франкенштейном. А что еще пугает современного человека, кроме самообучающихся роботов?

В учебниках имеется пример технофобии — луддиты, которые в XVII–XVIII веках ломали ткацкие станки, чтобы не потерять работу. Кстати, за это полагалась смертная казнь или ссылка в Австралию. Однако прежде перед наступлением машин трепетали малообразованные люди. Сейчас это чувство вселилось в души просвещенных слоев.

Современная технофобия требует определенного образовательного уровня. В недавнюю эпоху пандемии COVID не меньший вред, чем вирус, принесли панические настроения — на их фоне развивались многие заболевания. Возникла теория, что вакцинация — это хитрый способ чипирования граждан, дабы они превратились в подконтрольное стадо. QR-код — вторжение в сознание для дистанционного управления мыслями. Мачты телекоммуникационной связи — хирургический шприц тоталитарного государства. Жуть.… Но пандемия прошла, а вместе с ней забылась фобия массового чипирования. Жизнь показывает, что и так называемые либеральные режимы научились устанавливать контроль за гражданами без всякой электроники.

К числу самых распространенных страхов относятся боязнь ГМО (генно-модифицированные организмы). Авторитетные ученые не раз объясняли, что генетические манипуляции с ДНК принципиально не отличаются от традиционной селекции, но позволяют в сотни раз ускорить процесс получения новых свойств. Садовод Мичурин, по сути, тоже занимался генетическими манипуляциями, но не догадывался об этом.

Борцы с ГМО бьют в набат. Кандидат биологических наук, бывший сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Ирина Ермакова утверждает: «ГМО ведут к бесплодию, к росту онкологических заболеваний, генетическим уродствам, к увеличению смертности». Факты говорят об обратном: Америка давно сидит на ГМО, а продолжительность жизни у них растет. Но зачем факты, если можно сочинять сказки? Кстати, биолог Ермакова уверена, что ГМО на Землю принесли инопланетяне, а мужчины произошли от гермафродитов.

Некоторые граждане разоблачают медицину и считают, что врачи — это заговорщики, которые придумывают болезни по заказу фармацевтических фирм. Прививки — калечат людей! Аргументы о том, что эпидемии оспы, чумы, холеры, которые косили города и страны, остаются пустым звуком. Даже снижение детской смертности в десятки раз аргументом не является. Адепты этой концепции считают, что следует просто вести здоровый образ жизни и правильно питаться. И, конечно, чистить карму, открывая чакры в нужную сторону. Перечень технофобий обширен и меняется в зависимости от происшествий. Страх перед атомной энергетикой и радиофобия обострились после Чернобыля и Фукусимы. Клонирование человека наводило ужас после рождения овечки Долли, но сегодня ученые говорят лишь о возможности клонирования отдельных органов для имплантации, что устраивает всех скептиков.

В эпоху застоя в СССР в моде были инопланетяне, которые бороздили наши просторы на летающих тарелках и регулярно похищали граждан. Сейчас эта практика почему-то прекратилась. В последние годы в ход пошла теория глобального потепления, которую продвигает полуграмотная девочка из Швеции. Нобелевские премии оборотистым политикам вручали за отличия на этом невидимом фронте. Сегодня премии выглядят фальшивыми, споры утихают, страхи преувеличены.

Из последних сенсаций — запуск Большого адронного коллайдера, который якобы создаст на Земле черную дыру, которая, как крокодил Солнце, проглотит нашу планету. Родился черный юмор — раз в 14 миллиардов лет физики собираются и запускают коллайдер. Но в итоге родилась всего лишь Нобелевская премия за обнаружение кварка, нареченного частицей Бога, а в тартарары мы не провалились.

Имеются ли социальные закономерности в технофобии? Несколько лет назад англичане установили, что страх перед новыми технологиями закладывается в утробе матери и зависит от воздействия на плод мужского гормона тестостерона. Вывод, как часто бывает у английских ученых, пальцем в небо — дефицит тестостерона приводит к общему повышению тревожности. Наука тут сбоку припека. Психологи утверждают, что технофобия более распространена среди людей пожилого возраста, а также среди тех, кто не имеет высшего образования. И конечно, у женщин больше тревог, чем у мужчин. Технофобия связана с характером, с тем, насколько человек уверен в своих силах и насколько он открыт новому. Интерес к инновациям характерен для интровертов. Меньше интереса к новым технологиям испытывают люди, которые склонны к порядку. Высокий уровень ответственности перед другими людьми мешает воспринимать новое, что может служить оправданием бюрократу и чиновнику.

В 1910 году газеты писали о бегстве Льва Толстого из Ясной Поляны: «Графу измотали нервы синематограф, велосипедисты и аэропланы». В эпоху фронтального наступления машин общество склонялось к соблазну объяснять коррозию традиционных устоев вторжением техники. Звучит как анекдот, но в просвещенной Англии обсуждалась угроза падения надоев у коров из-за паровозных гудков.

Человек неизменно находит выход из проблем, порожденных развитием техники. Мало того, страхи со временем выглядят смешным суеверием, вроде кукиша в кармане или черной кошки. Очень вероятно, наши внуки будут взирать на трепет перед искусственным интеллектом с доброй улыбкой, как нас смешит шараханье старика Хоттабыча от поезда метро.

Константин Скрябин, академик РАН:

«За 25 лет мониторинг, который проводили по всему миру лучшие эксперты, не обнаружил ни единого примера вредного воздействия ГМО. Сотни исследований! В Россию завозим десятки миллионов тонн говядины, вскормленной на генно-инженерной сое, другой в мире уже нет. США, Латинская Америка, Китай, Индия, Европа подняли сельское хозяйство на генетически модифицированных культурах. Проблема голода благодаря ГМО уходит в прошлое. Критика биоинженерии не выдерживает научной критики, что ясно даже студентам биофака».

В тему

К основным современным страхам, кроме вышеперечисленных, относятся также боязнь новых пандемий и биоугроз, появление новых неизлечимых заболеваний, биотерроризма и лабораторных вирусов. Опасаются люди и экономических кризисов, способных разрушить жизнь миллионов людей. Опасения вызывают социальная нестабильность и конфликты, а также отсутствие четкого ответа — а куда идет человечество.

Также существует гаптофобия — это изолированная фобия, характеризующаяся иррациональным страхом прикосновений. Болезнь признанная и понятная — в международной классификации болезней МКБ-10 она относится к рубрике F40.2. Как таковая изолированная гаптофобия наблюдается у молодых людей без четкого гендерного преобладания — как у юношей, так и у девушек. Что это за заболевание и можно ли его вылечить, рассказал «Вечерней Москве» врач-психиатр, главный врач клиники ментального здоровья «Аксона» Эдуард Холодов.