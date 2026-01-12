Зумеры против романтики: почему классические книги больше не работают

В последние годы новое поколение все громче заявляет о своем неприятии традиционных романтических нарративов. Формула спасения принцессы рыцарем вызывают у подростков не умиление, а раздражение.

Тут же — непонимание по поводу долгих страдания во имя любви и женской жертвы как высшей формы чувства. Это не бунт ради бунта и не отказ от чувств как таковых, а пересмотр устаревших сценариев, которые больше не совпадают с их представлениями о гендерном равенстве, свободе и личных границах. На этом фоне все чаще звучит вопрос: стоит ли продолжать настаивать на обязательном чтении классической литературы в том виде и в том возрасте, в каком это делалось десятилетиями. Ответ не так однозначен, как кажется. Разбираемся в вопросе вместе с психологом Маратом Вахитовым.

Романтическая классика построена на иерархии, а не на партнерстве

Большая часть канонической литературы XIX века опирается на модель неравных отношений. Герой действует, выбирает, спасает и принимает решения, героиня ждет, терпит и страдает.

«Для современного подростка, выросшего в дискурсе равных возможностей и уважения к автономии личности, такая схема выглядит не трогательной, а токсичной. Зумеры не отказываются от любви как темы, но они не принимают романтизацию зависимости и боли. Там, где предыдущие поколения видели высокие чувства, они видят утрату субъектности и оправдание насилия под видом судьбы или страсти», — объясняет эксперт.

Проблема не в классике, а в способе ее преподавания

Сама по себе классическая литература, конечно, не устарела, но подача часто остается архаичной. Произведения предлагаются как неоспоримая ценность, без обсуждения контекста эпохи, социальных норм и ограничений, в которых жили авторы и персонажи. Когда подростку не дают права на сомнение и критику, чтение превращается в принуждение. В результате текст не становится пространством диалога, а воспринимается как навязываемая мораль, с которой невозможно спорить.

Современные дети иначе читают и иначе чувствуют

Зумеры выросли в мире сериалов, нелинейных сюжетов и множественных точек зрения. Им важно видеть внутреннюю логику персонажа, его психологическую мотивацию, а не просто следование роли.

«Одномерные героини и герои, существующие ради идеи или символа, воспринимаются как искусственные. Это не признак поверхностности, а просто другой тип эмпатии. Современный читатель хочет узнавать себя в тексте, а не поклоняться ему. Если этого не происходит, возникает закономерный отказ», — подчеркивает психолог.

Принуждение к чтению формирует не любовь к литературе, а отторжение

Когда классика подается как обязательный долг, а не как культурный опыт, она перестает быть живой. Ребенок запоминает не сюжет и смыслы, а ощущение давления и несоответствия. Во взрослом возрасте это часто выливается в стойкое убеждение, что литература — это скучно и нудно. Гораздо продуктивнее дать выбор, предложить альтернативы и позволить вернуться к сложным текстам позже, когда появится личный интерес и внутренний запрос.

Классика не должна быть первой любовью к чтению

Литературный вкус формируется постепенно. Современные подростки начинают с нон-фикшн, фантастики, современной прозы, где они находят язык, совпадающий с их реальностью. Это не угроза культуре, а нормальный путь входа в чтение.

Классические тексты выигрывают, когда к ним приходят осознанно, а не по принуждению. Тогда они перестают быть догмой и становятся предметом размышления, спора и переосмысления — то есть, по сути, ровно тем, чем и должны быть.