Как правильно медитировать и чем это полезно

Философ, психолог, музыкант, специалист в области ведического знания Валентин Толкунов рассказал «Вечерней Москве», как медитативные практики помогают сохранить спокойствие.

Сегодня медитация вышла за рамки религиозного контекста и стала универсальной практикой, доступной каждому. По разным оценкам, в мире медитируют от 200 до 500 миллионов человек — люди разных возрастов, культур и жизненных укладов. Этому способствует и развитие технологий: специализированные приложения и онлайн-платформы позволяют заниматься медитацией в любом месте и в любое время.

Медитация — это очень естественный для человека процесс. Мы все с ним знакомы и используем по нескольку раз в день, когда концентрируемся на каком-то объекте. Например, иногда, принимая пищу, мы можем так сфокусироваться на еде, что не будем ни на что реагировать, замечать, что происходит вокруг, — рассказал Валентин.

Интересно, что в момент медитации человек находится не в прошлом, не в будущем, а в настоящем — там, где находится объект восприятия.

Это имеет очень исцеляющие и терапевтические свойства, потому что в этот момент начинается расслабление, в человеке раскрываются силы, и он может лучше разобраться в себе, а затем что-то начать менять в своей жизни, — отметил Толкунов.

Кроме того, медитация помогает снять физическое и умственное напряжение.

Во время практик происходит замедление внутреннего диалога, очищение психики и повышается концентрация. Медитация — доступ к нашему подсознанию. В этом процессе происходит работа с глубинными мыслями и чувствами. Медитация — процесс, который происходит с нами постоянно. Например, мы можем увидеть на улице первый снег и наблюдать за снежинками или внимательно погружаться в разговор, с упоением слушать собеседника, — добавил Валентин.

Есть люди, которые познают мир в первую очередь с помощью звуков, зрения или осязания. Именно поэтому к каждому нужен свой подход во время медитации. Кому-то подойдет пение мантр, кому-то наблюдение за своим дыханием. Некоторым лучше наблюдать за геометрической фигурой или огнем.

Научиться можно, например, в специальных пространствах по занятию йогой. Кроме того, в интернете есть огромное количество информации, которое поможет понять практику даже дома. Но стоит понимать, что к медитации есть и противопоказания, например, тяжелые психические расстройства, посттравматические, стрессовые расстройства или эпилепсия, — отметил Валентин.

Кроме того, если у человека есть проблемы с позвоночником или суставами, то не рекомендуется долго неподвижно сидеть.

Во время медитации можно услышать, что мы дышим неправильно. В связи с быстрым ритмом жизни у нас вырабатывается так называемое поверхностное дыхание. Человек дышит грудью, но правильно — это когда подключается еще и диафрагма — живот. Для того чтобы выровнять дыхание, нужно осознанно сконцентрироваться на нем, стараться постепенно делать его глубже, — дополнил Валентин.

Хотя медитация во многих религиях не приветствуется, эксперты утверждают, что пение молитв, повторение имени Бога (например в исламе или иудаизме), даже концентрация на горении свечи или росписи на стенах храма — тоже своего рода медитация, поэтому в ней нет ничего плохого.

Голан Йозеф, музыкант, артист, практик медитации:

Нужно просто сфокусироваться на звуке, закрыть глаза. Представить, как твое дыхание проходит через все твое тело и возвращается обратно. Если вдруг появляются мысли, то можно последовать за ними, представив, что это путешествие на поезде. При этом вы должны быть просто наблюдателями, а не участниками событий.

В Сети распространился новый тренд — «Raw Dogging Boredom». Его суть заключается в том, чтобы отказаться от телефона, музыки, книг и других развлечений на 15 минут, чтобы оказаться в полной тишине, отключив внешние стимулы. По рассказам пользователей, после нескольких таких «сеансов» у них снижается тревожность, появляются новые желания и идеи. Откуда появился тренд и как ежедневный отказ от смартфона и других развлечений может повлиять на человека — в материале «Вечерней Москвы».