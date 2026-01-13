Стало известно, кого считают россияне «настоящим отцом»

Значительное большинство — 72% россиян — хорошим считают того отца, который принимает активное участие в жизни ребенка и занимается его воспитанием. Таков один из итогов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

© Freepik

При этом 66% опрошенных считают отцовство трудной работой, а материнство трудной работой называют уже 86% участников исследования.

Как считают социологи ВЦИОМ, итоги опроса показали, что в обществе идет переосмысление роли мужчины в семье. Одним из маркеров этих перемен стал переход к эгалитарной модели воспитания, основанной на принципах партнерства, взаимозаменяемости и равного вклада родителей в ребенка. Переход к этой модели, как показали итоги опроса, процесс долгий. В России наиболее активная фаза перемен пришлась на период 2000-2008 годов, когда число россиян, признающих равную роль обоих родителей в своем воспитании, заметно выросла, после чего показатель вышел на плато. С тех пор стабильно каждый второй опрошенный отмечает, что его воспитание — результат усилий обоих родителей.

Правда, первостепенную роль матери в воспитании отмечают 25% опрошенных, но и фигура отца остается важной: семь из десяти опрошенных отмечают, что он принимал активное участие в их воспитании. Каждый восьмой рос в семье с безучастным, отстраненным отцом, а каждый седьмой — без отца.