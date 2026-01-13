Названа самая стрессовая интернет-активность

Онлайн-шопинг может отнимать меньше времени, чем походы по магазинам, но при этом сильнее влиять на уровень стресса. К такому выводу пришли исследователи из Университет Аалто (Финляндия), проанализировав данные об использовании интернета почти 1500 взрослыми людьми. Результаты опубликованы в Journal of Medical Internet Research.

Исследование показало, что онлайн-шопинг связан с повышенным уровнем стресса сильнее, чем чтение новостей, проверка электронной почты или даже просмотр контента для взрослых.

По словам первого автора работы, аспиранта Мохаммеда Белала, интернет одновременно может быть и источником стресса, и способом справиться с ним, однако различить причину и следствие крайне сложно. Тем не менее данные указывают на устойчивую связь: рост времени, проведенного в социальных сетях и онлайн-магазинах, сопровождается увеличением стресса, о котором сообщают сами пользователи.

Повышенный уровень стресса также отмечали пользователи видеоплатформ, стриминговых сервисов и онлайн-игр. При этом у людей с высоким исходным уровнем стресса использование социальных сетей вдвое чаще ассоциировалось со стрессом, чем время, проведенное за играми.

Как отмечает Белал, люди, часто посещавшие новостные сайты, в среднем сообщали о меньшем уровне стресса. При этом участники, которые уже испытывали сильный стресс, как правило, читали новости реже — стресс может снижать интерес к новостному контенту.

В целом анализ выявил сильную связь между интенсивным использованием интернета и повышенным уровнем стресса, особенно у тех, кто и без того находился в напряженном состоянии. Женщины сообщали о более высоком уровне стресса, чем мужчины, а с увеличением возраста и дохода уровень стресса, как правило, снижался.

В отличие от многих предыдущих работ, в этом исследовании использовалось программное отслеживание активности, установленное на устройствах пользователей, а не только опросы.

Исследователи предупреждают, что жесткие запреты могут лишить людей важной поддержки, и считают более перспективным развитие инструментов, помогающих пользователям осознанно регулировать онлайн-активность.