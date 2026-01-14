Какие поступки в спальне убивают влечение

Сексологи Мэри Хеллсторм и Назанин Моали назвали поступки в спальне, которые моментально убивают желание заниматься сексом и влечение. Названный ими список опубликовало издание LadBible.

По мнению Хеллсторм, наиболее разрушительное влияние оказывает имитация оргазма. По ее мнению, ложь в постели мешает раскрыть полный потенциал сексуального удовольствия и в конечном итоге вредит обоим партнерам. Также сексолог призвала не стыдить себя или партнера за прошлый опыт или эротические фантазии, которые могут показаться странными.

«Чем меньше стыда, тем больше веселья и удовольствия мы получаем от секса», — заявила Хеллсторм.

Моали добавила, что хорошие отношения в спальне требуют доверия, но при этом важно оставлять партнеру возможность иметь секреты.

«У каждого из нас есть фантазии, которые не затрагивают партнера. Это не разрушает отношения, а порой даже укрепляет их, особенно в парах, где оба принимают разные проявления личности», — пояснила сексолог.

Специалистка также подчеркнула, что реальную угрозу для сексуальной жизни пары представляет отказ обсуждать интимные вопросы. По ее мнению, разговоры о сексе помогают понять, что нравится партнеру. Без этого понимания, считает эксперт, половой акт может стать весьма неприятным.

