Девушка провела ночь с девственником и поделилась впечатлениями

Молодая женщина, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала о впечатлениях после проведенной с девственником ночи. Рассказ девушки опубликовало издание Metro.

© Lenta.ru

Читательница издания призналась, что хотела отвлечься от тяжелого расставания и на сайте знакомств нашла партнера на одну ночь. По ее словам, мужчине было 28 лет и он не упоминал, что никогда раньше не занимался сексом.

«Мы выпили в пабе, обсудили сериал, а когда вышли на улицу, он прижал меня к стене и поцеловал в губы. Как только мы допили напитки, я схватила его за руку и потащила к двери, чтобы скорее остаться с ним наедине», — вспоминает девушка.

Однако в квартире все пошло не по плану. Сначала у молодого человека с собой не оказалось презервативов. Когда женщина ему дала свой, он его порвал и лишь с третьей попытки сумел надеть новый.

«Я лежала на нем сверху и вдруг почувствовала, что его рука направляет пенис не в то отверстие. Потом это повторилось снова и снова. В конце концов мне пришлось сменить позу на миссионерскую. Затем у нас произошел очень быстрый и неудовлетворительный для меня секс. После чего он почти сразу уснул», — пожаловалась автор письма.

Женщина вспоминает, что спустя час ее кавалер проснулся и засобирался домой, оставив ее в недоумении. Лишь неделю спустя он написал, что произошедшее между ними было его первым сексуальным опытом.

«Я расстроилась, что он не сказал мне об этом сразу. Если бы я знала, что у него был первый секс, я бы была нежнее и постаралась лучше объяснить, что делать», — заключила она.

Ранее психолог Рейчел Нидл рассказала, как усовершенствовать миссионерскую позу. По ее мнению, самым простым методом является техника выравнивания, при которой партнеры экспериментируют с глубиной и темпом проникновения.