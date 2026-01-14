Психолог призвал сохранить традицию «жаловаться незнакомцам»

Она помогает решить проблему одиноких людей.

Российский менталитет допускает «шапочные разговоры». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«В Российской Федерации проблема одиноких людей есть тоже. Но уникальный российский менталитет, который позволяет нам без зазрения совести заговорить с незнакомцем, прохожим, поделиться какими-то событиями, эти так называемые шапочные разговоры у подъезда, нас очень спасают. В отличие, например, от европейцев, которые говорят, что всё хорошо, и остаются в своей депрессии со своим стаканом вина в одинокой квартире, у нас в этом плане всё-таки сохранились истории совместных посиделок, разговоров во дворе, разговоров с пассажиром, незнакомцем. У нас возникает возможность выговориться. Я призываю всех сохранять нашу традицию и возможность пожаловаться. Когда человек вербализует свои переживания, во-первых, он не чувствует себя одиноким, а во-вторых, он рефлексирует свои эмоциональные и нервные напряжения. Это лучше, чем, например, утешаться запрещёнными способами. У нас всё-таки в ментальности коммуникативность».

Ранее стало известно, что сервис «Умер?» для одиноких людей стал лидером в китайском App Store. Если пользователь не отмечается в сервисе несколько дней, система автоматически отправляет уведомление по электронной почте лицам, указанным на случай экстренной ситуации. Причина её популярности — в большом числе одиноких людей в КНР, отмечает агентство «Синьхуа». По данным переписи населения за 2020 год, в Китае насчитывается более 125 миллионов домохозяйств, в которых проживает один человек.