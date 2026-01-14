Дефицит близости: почему так сложно искать друзей и быть хорошим другом

В последнее время одним из актуальных запросов в поисковиках стал — «как завести друзей». Подобная тенденция свидетельствует об определенных сложностях в обществе. Почему порой так сложно найти настоящего друга, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по коммуникациям, психолога Татьяны Васильковой.

«Должностная инструкция» для друга

По мнению эксперта, вся сложность состоит в том, что многие люди путают лучшего друга с папой, а лучшую подругу — с мамой. В психологии подобное состояние называется переносом.

Людям очень хочется найти человека, который всегда поддержит, поможет и придет на помощь — совсем как мама и папа. В нашем понимании именно так себя должны вести лучшие друзья и подруги. Но когда человек, который назначен на выбранную роль, вдруг не справляется с «великой миссией», возникает конфликт. Несостоявшегося друга начинают обвинять в том, что он «плохой». Если перевести на язык психологии, то претензия бы прозвучала так — «ты не был для меня хорошим родителем». В итоге человек разрывает отношения, применяя те же самые инструменты, которые использовал при общении с мамой и папой, то есть хлопает дверью и уходит, — объяснила психолог.

Но истина заключается в том, что ни один лучший друг не заменит нам биологических родителей, подчеркнула эксперт. Когда человек этого не понимает, то упорно ищет родную душу, наделяя кого-то невероятным количеством ожиданий и функций. Аналогичная ситуация происходит с тем, кого назначают на важный «пост».

Это про «должностные инструкции», которые нужно выполнять, а если нет — то дружбе конец. Однако человек не может исполнять возложенные функции на постоянной основе, потому что он не мама и не папа. У него есть своя личная жизнь и собственные потребности. Сначала человек может искренне хотеть быть таким, каким его «назначили», но рано или поздно ресурсы истощаются, — объяснила психолог.

Дружба — это постоянные инвестиции

По словам собеседницы «ВМ», строить любые отношения очень непросто, поэтому люди не готовы ими заниматься.

Дружба напоминает отношения между мужем и женой. К сожалению, сегодня сложно не только друзьям быть вместе, но и супругам тоже, что отражает количество разводов, которое упорно растет. Дружба — тоже кропотливый и ювелирный труд. Гораздо легче выйти из неудобных отношений, чем стремиться вкладывать в те, которые есть. Это занимает очень много времени, которым не все обладают и не все готовы инвестировать туда, — считает эксперт.

Однако ни дружба, ни любовь сами по себе не становятся идеальными. Необходимо вкладываться — причем на постоянной основе, подчеркнула специалист.

Так как трудиться многие не готовы. Соответственно, у людей просто не хватает времени на полноценную и крепкую дружбу. И не будем забывать, что не каждый обладает компетенцией «как надо строить отношения». И здесь речь идет не только о любви, но и о дружбе, — заключила психолог.

