Психолог ответил, как по морщинам на лице можно узнать о характере человека

Лицо может рассказать о переживаниях и характере человека – склонен он к радости или чаще пребывает в унынии, рассказала Life.ru психолог Марианна Абравитова.

«‎Морщины, особенно мимические, напрямую связаны с нашим эмоциональным состоянием через повторяющиеся движения лицевых мышц, фиксирующие эмоции на нашем лице. Конечно, нужно испытывать глубокие переживания и эмоции, чтобы этот мышечный след на лице сформировался», – уточнила эксперт.

Она отметила, что наиболее глубокие морщины возникают из-за эмоций, связанных со стрессом, из-за концентрации негативных переживаний, которые со временем фиксируют мышцы в напряженном состоянии. Однако от радости и смеха тоже образуются морщины – они становятся отражением позитивных эмоций.

«‎Так называемые гусиные лапки у глаз, которые формируются от работы круговой мышцы глаза, потому что человек много улыбается, щурится от улыбки. Складочки у рта тоже формируются от того, что человек много улыбается и поднимаются мышцы уголков рта», – рассказала Абравитова.

Она подчеркнула, что такие морщины часто называют признаками счастливой жизни, и они обычно не воспринимаются как негативные даже самим человеком, пока не становятся слишком глубокими.

Сосредоточенность и задумчивость, сопровождающиеся напряжением, также оставляют свои следы, заверила психолог. Например, межбровные морщины возникают не только от гнева, но и при ярком свете, а также при интенсивной работе за компьютером.

Горизонтальные морщины на лбу, появляющиеся при поднятии бровей, могут быть следствием удивления, волнения или очень эмоционального общения. Люди, которые активно жестикулируют и выражают чувства в разговоре, чаще подвержены таким горизонтальным морщинам.

Печаль, разочарование и недовольство способствуют формированию носогубных складок, отметила эксперт. Они могут углубляться, если уголки губ часто опущены, образуя так называемые линии марионетки – вертикальные складки, идущие вниз от уголков рта.

Складки на шее и брыли тоже возникают из-за привычки опускать голову и общего угнетенного выражения лица. Любая эмоция, например отвращение или брезгливость, формирует морщины на переносице и у крыльев носа.

«‎Все-таки от каких эмоций появляются самые глубокие и рано стареющие морщины? Здесь ключевую роль играет хроническое мышечное напряжение, вызванное не просто мимикой, а именно попаданием в длительное эмоциональное состояние, которое может даже захватывать психику навсегда. Это не разовая эмоция, а хронический эмоциональный фон», – добавила эксперт.

По ее словам, основой является и индивидуальный мышечный паттерн, ведь каждый человек выражает эмоции по-своему: кто-то больше щурится, кто-то хмурится. Сила и частота мышечных сокращений тоже имеют значение: чем чаще и интенсивнее работает мышца, тем глубже образуется залом.

Качество кожи, состояние коллагена и эластина, уровень ее увлажненности и генетика определяют, насколько быстро сформируется морщина, пояснила Абравитова. Такие факторы, как солнце, разрушающее коллаген, курение, питание и образ жизни в целом, активно влияют на углубление и усугубление этих процессов.

Ранее нутрициолог Анна Цуканова рассказала, что при сне лицом в подушку на лбу, щеках и вокруг глаз могут появиться морщины. По ее словам, 70% морщин возникают из-за неправильного сна, а через год складки на лице после сна становятся постоянными.