Психолог рассказал, почему поставленные на год цели не осуществляются

Психолог объяснила, почему поставленные на год цели не осуществляются

Часто виной всему наши страхи. Нейропсихолог Екатерина Орлова рассказала, почему поставленные на год цели не осуществляются. По её словам, причина кроется в личной неуверенности человека.

«В этот момент включается главный враг больших начинаний — страх. Известно, что почти каждое новое начинание, особенно связанное с интеллектуальной деятельностью, чрезвычайно энергетически затратно для всего нашего организма, и наш мозг, стремясь защитить нас от потенциальной фрустрации и переутомления, начинает саботировать усилия», — объяснила эксперт.

Следует превратить свой грандиозный замысел в цепочку простых, повторяющихся ритуалов. Сосредоточьтесь не на далёком финале, а на процессе, на том, что вы можете сделать здесь и сейчас — полюбите не идею результата, а ежедневную практику, которая к нему ведёт.