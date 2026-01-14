Специалист оценил трудовую деятельность «зумеров-невменяшек»

Алексей Зубец назвал «городскими легендами» истории про трудовую деятельность «зумеров-невменяшек»
Большинство молодых людей замотивировано работать.
Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился директор Центра исследований социальной экономики.
«Это какие-то громкие истории, но при этом они точные. В Москве можно себе позволить жить за счёт богатых родителей. Если там, условно говоря, выходцы из Челябинска, откуда-нибудь еще, из Новокузнецка, Нижнего Тагила, там это непринято. Там всё-таки трудовая этика она более серьезная. Поэтому все вот эти истории про зумеров, которые невменяшки юные, это больше из области городских легенд. Основная масса молодежи абсолютно мотивирована. Это я просто вижу по финансовому университету».
Ранее Зубец констатировал снижение «чувствительности» молодёжи к модным трендам.