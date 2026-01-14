Определен возраст пиковой сексуальной активности у мужчин

Ученые из Тартуского университета в Эстонии установили, что мужчины наиболее сексуально активны в возрасте 30-40 лет, а не в юности. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

© Газета.Ru

Исследователи провели анализ данных об образе жизни, здоровье и либидо более чем 67 тысяч человек в возрасте от 20 до 84 лет. Они обнаружили, что «сексуальный аппетит» у мужчин возрастает к 20 годам, достигает пика в 30-40 лет, а затем постепенно снижается.

Работа также показала, что мужчины в возрасте 60 лет часто сохраняют сексуальную активность на уровне 20-летних молодых людей. При этом высоким либидо чаще отличались участники, состоящие в стабильных, долгосрочных отношениях.

У женщин наблюдалась иная динамика. В этой группе сексуальное влечение было наиболее сильным в раннем взрослом возрасте – от 20 до 30 лет, – но затем с возрастом оно ослабевало, а после 50 лет резко падало.

«Особенно примечательным является тот факт, что на протяжении большей части взрослой жизни сексуальное влечение у мужчин в целом было значительно выше, чем у женщин», — пишут исследователи.

Ученые отметили, что новые данные в отношении мужчин стали для них неожиданностью, поскольку они противоречат идее о том, что на влечение в первую очередь влияют биология и фертильность. Известно, что уровень мужского полового гормона тестостерона начинает снижаться примерно с 30 лет.