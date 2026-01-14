Психологи объяснили, почему в конспирологию верят даже образованные люди

Люди с выраженными нарциссическими чертами личности чаще верят в теории заговора и дезинформацию — даже при высоком уровне образования. К такому выводу пришли авторы нового исследования, опубликованного в Journal of Personality and Individual Differences, пишет Сonversation.

В работе приняли участие более 600 человек, которые заполняли психологические анкеты и оценивали правдивость различных утверждений.

Результаты показали: более высокие показатели нарциссизма устойчиво связаны с принятием конспирологических идей и ложной информации, и эта связь сохраняется независимо от образования — до уровня магистра или доктора наук.

Образование и вера в теории заговора

Ранее исследования неоднократно показывали, что люди с более низким уровнем образования в среднем чаще верят в теории заговора. Однако авторы новой работы подчеркивают, что образование — лишь часть картины. Исторически конспирологические идеи особенно активно распространяются в периоды неопределенности: во время войн, экономических кризисов или масштабных потрясений, таких как пандемия COVID-19.

Исследователи исходят из того, что вера в теории заговора удовлетворяет важные психологические потребности. Среди них — стремление получить четкие ответы в условиях неопределенности, ощущение контроля через поиск «скрытых сил», а также социальные мотивы, включая демонстрацию принадлежности и лояльности к определенным группам.

В ходе двух исследований 660 взрослых оценивались на выраженность нарциссических черт, включая чувство превосходства и права на особое положение, стремление быть уникальным, а также потребность в «когнитивной завершенности» — склонность к однозначным и простым объяснениям. Затем участников просили указать, насколько они согласны с различными теориями заговора. Кроме того, они должны были отличить достоверные факты от дезинформации.

Роль нарциссизма

Анализ показал, что люди с более выраженными нарциссическими чертами значительно чаще принимали как конспирологические идеи, так и ложные сообщения. При этом высокий уровень образования не служил защитным фактором. Когда нарциссические черты превышали средний уровень, высокообразованные люди с той же вероятностью верили в конспирологию что и люди без формального образования.

Авторы отмечают, что образование действительно развивает навыки критического мышления и оценки доказательств. Однако люди склонны к так называемому «мотивированному рассуждению» — использованию логики и знаний для защиты желаемых убеждений. Если человеку важно чувствовать себя особенным, превосходящим экспертов или иметь однозначный ответ в сложной ситуации, эти мотивы могут перевесить требования к доказательствам.

Исследование показывает, что никто не застрахован от подобных когнитивных искажений. Понимание роли личностных черт и психологических потребностей может помочь выстраивать более продуктивный диалог по спорным вопросам — как в личном общении, так и в общественных дискуссиях.