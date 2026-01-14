Стало известно, когда извинения теряют смысл

Новое психологическое исследование, опубликованное в журнале Evolution and Human Behavior, показывает, что гнев и ненависть — это не разные степени одного чувства, а самостоятельные эмоциональные системы с разными эволюционными задачами. От этого напрямую зависит, работают ли извинения или, наоборот, усугубляют конфликт.

© globallookpress

Не «сильнее», а по-другому

В научной среде долгое время существовали две конкурирующие точки зрения. Согласно первой, ненависть — это затянувшийся или усиленный гнев. Согласно второй, это качественно иное состояние. Команда исследователей под руководством Митчелла Ландерса из Калифорнийского университета в Сан-Диего проверила этот спор с эволюционной позиции.

«Гнев и ненависть часто воспринимают как одно и то же чувство, просто в разной форме, — говорит Ландерс. — Но если это разные эмоции, они должны решать разные задачи и вести к разному поведению».

Гнев работает как переговоры

С эволюционной точки зрения гнев выполняет функцию торга. Он возникает в ситуациях, когда человека недооценивают в сотрудничестве — например, перекладывают на него издержки или игнорируют его интересы. Гнев служит сигналом, что текущее отношение неприемлемо.

В таком состоянии человек стремится к диалогу. Он хочет объяснений, извинений и изменения поведения партнера. Цель — не разрыв, а восстановление сотрудничества на более справедливых условиях.

Ненависть как устранение угрозы

Ненависть решает другую проблему. Она направлена не на исправление отношений, а на защиту от тех, чьё существование воспринимается как вредное или опасное. В таких случаях переговоры теряют смысл.

По словам авторов, объект ненависти воспринимается не как партнер, а как угроза или обуза. Поэтому запускаются стратегии дистанцирования, подрыва статуса или полного разрыва контакта.

Как это проверяли

В исследовании приняли участие 725 человек. Одних просили вспомнить человека, на которого они сильно злятся, но не ненавидят. Других — того, кого они ненавидят больше всего. После этого участники оценивали, какие действия им кажутся наиболее естественными.

Разгневанные респонденты выбирали стратегии разговора, объяснений и примирения. Те, кто находился в состоянии ненависти, чаще предпочитали полное избегание, социальный ущерб или фантазии об устранении источника проблемы.

Почему извинения не всегда работают

Различия оказались устойчивыми во всех странах. Разгневанные участники считали извинения эффективными и были готовы выслушать другую сторону. Участники, испытывающие ненависть, воспринимали извинения как бесполезные и даже раздражающие.

«Если человек злится, извинения могут помочь, но если он испытывает ненависть, попытка примирения может дать обратный эффект, потому что цель уже не в восстановлении отношений», — поясняет Ландерс

Когда одно превращается в другое

Исследование также показало, что очень сильный и длительный гнев иногда начинает напоминать ненависть. Если попытки договориться неоднократно проваливаются, эмоциональная система может «переключиться» с торга на устранение.

При этом усиление ненависти почти полностью подавляет желание общаться. Это подтверждает, что ненависть — не просто «громкий гнев», а переход в иной психологический режим.

«То, что ненависть эволюционно направлена на нейтрализацию угрозы, не делает ее оправданной», — подчеркивает Ландерс.

По словам исследователей, эта работа помогает лучше понять, почему одни конфликты поддаются разрешению, а другие — нет. Ключевой вывод прост: прежде чем извиняться, важно понять, с чем вы имеете дело — с гневом или с ненавистью.