Психолог объяснила, как формируется мужская инфантильность

Мужская инфантильность формируется на фоне воспитания мальчиков в условиях гиперопеки, когда ответственность за них всегда несла мать. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Вероника Селезнева.

По ее словам, во взрослом возрасте они сохраняют детскую модель поведения и ждут от женщин решения всех бытовых и финансовых проблем. Психолог подчеркнула, что часто такие мужчины ищут не жену, а «вторую маму». При этом инфантильность не зависит от возраста или финансового положения, добавила она.

«В моей практике инфантильные мужчины часто маскируются под творческих или «непонятых» личностей. Они могут годами копить на мечту, пока женщина оплачивает их рацион и быт. Чтобы не попасть в эту ловушку, важно на старте расставить границы ответственности. Проще говоря, партнерство — это когда оба вкладываются в общий проект жизни, а не один за счет другого», — отметила Селезнева.

Клинический психолог Ксения Савельева до этого говорила, что при выборе партнера россиянки чаще берут во внимание личностные качества и эмоциональную совместимость, а не на статус мужчины и размер его дохода. Специалист объяснила, что сейчас женщины хотят видеть рядом с собой не сурового мужчину, а того, с кем им будет психологически комфортно.

