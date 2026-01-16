Психолог объяснила, что скрывается за желанием сделать тату в юности

За желанием нанести тату в юном возрасте зачастую стоит опыт воспитания жёсткими родителями, рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

«Если мы говорим про подростковые и юношеские татуировки, то зачастую это бывает психологическая история. Проблема, которая именно выливается в протест против родителей», — поделилась она.

Или, по её словам, это может быть протест против какого-то сообщества — школы или группы подростков.

«Как противостояние и заявление о себе: я не такой, как все. И вообще, набить тату — это смелость. Я абсолютная единица, которая отличается от вас. И обычно эти тату также несут смысл для молодого человека, а не просто смысл выделиться», — отметила она.

Когда человек вырастает, нередко, в 99% случаев, он хочет вывести это тату, добавила психолог.

«Но кто-то проносит её через свою жизнь как личную историю», — подытожила Абравитова.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин пояснил, чем опасно для здоровья нанесение татуировки.