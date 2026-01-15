Психолог рассказала, что морщины говорят о характере и прошлом человека

Это особый отпечаток. Психолог Марианна Абравитова в беседе с Life.ru рассказала, что морщины могут рассказать о человеке. По её словам, они напрямую связаны с нашим эмоциональным состоянием через повторяющиеся движения лицевых мышц, фиксирующие эмоции.

«Так называемые гусиные лапки у глаз, которые формируются от работы круговой мышцы глаза, потому что человек много улыбается, щурится от улыбки. Складочки у рта тоже формируются от того, что человек много улыбается и поднимаются мышцы уголков рта. Эти морщинки часто называют знаками счастливой жизни, и они обычно не воспринимаются как негативные даже самим человеком, пока не становятся слишком глубокими», — сказала эксперт.

А вот печаль и недовольство формируют носогубные складки. Они могут углубляться при опускании уголков губ, образуя «линии марионетки» — вертикальные складки от уголков рта вниз, как продолжение носогубных.