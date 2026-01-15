Психолог ответила, возможно ли развить силу воли во взрослом возрасте

Необходимо, чтобы она была «осознанна и контролируема».

В противном случае это может привести к негативным последствиям. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Воля — это компонент, без которого невозможен личностный рост. Она начинает формироваться примерно с трёх лет. Сила воли — это невероятно важная личностная составляющая. Она должна быть в балансе. Она должна быть осознанна и контролируема. Потому что, если человек всё делает на силе воли и характере, то это те люди, которые загоняют себя чуть ли не в гроб. И доводят себя до очень плохих состояний физиологических и психологических. Хорошая новость в том, что сила воли может развиваться. То есть, если она недоразвилась в детском возрасте, то, будучи взрослым, вы можете её развивать. То есть личность развивается всегда. Пока меняется мир, личность должна развиваться. Но нельзя всего достигать исключительно силой воли».

Ранее Соловьёва рассказала, что основы самооценки закладываются в детстве. В этот период ребёнок понимает, на что он может претендовать в жизни, пояснила она.