Психолог дал советы по адаптации к новому месту работы

Новое трудоустройство может быть связано с новыми надеждами на карьерный рост, стабильность и повышение жизненного уровня, однако уже через несколько дней может наступить странное ощущение — будто реальность не совсем совпадает с теми ожиданиями, которые были в голове. И это абсолютно нормально. Разобраться в ситуации помогла эксперт.

© runews24.ru

В комментарии RuNews24.ru психолог, нейрофизиолог, преподаватель саногенного мышления Ирина Павлова пояснила, что основная сложность, с которой сталкивается практически каждый новичок, — это расхождение между нашими представлениями и тем, что на самом деле происходит внутри коллектива и внутри процессов. Именно эта разница между ожиданием и реальностью становится источником главного разочарования. Но хорошая новость в том, что к этому можно подготовиться. Адаптация — это не лотерея, а процесс, который можно сделать осознанным и плавным.

Самое важное, что можно сделать, — начать готовиться ещё до первого рабочего дня. Как отметила эксперт, нельзя прийти на незнакомую территорию без карты.

«Ваша первая задача — составить эту карту. Начните с основ — внимательно изучите свою должностную инструкцию. Но не как формальный документ, а как ключ к пониманию своего места в системе. Что от вас действительно ждут? Какие зоны ответственности обозначены, а какие, возможно, подразумеваются? Попробуйте представить свой обычный день на этой позиции. Это поможет сформировать более реалистичную картину».

Затем важно перейти к самому ценному — людям. Если есть возможность, постарайтесь познакомиться с будущими коллегами и руководителем ещё до выхода. Неформальный разговор, даже короткий, может дать вам больше понимания, чем десяток официальных описаний.

«Ваша цель — почувствовать, чем живёт этот коллектив. О чём здесь говорят между делом? Что ценится, а что вызывает вздохи? Какие здесь неписаные правила? Это знание — не для сплетен, а для навигации. Когда вы приходите на работу уже с пониманием атмосферы, вы приходите не в абстрактную мечту, а в конкретное место. И чем меньше потом будет неожиданностей, тем больше сил останется на саму работу и на то самое удовольствие от процесса, ради которого всё и затевалось».

Следующий шаг кажется бытовым, но его важность трудно переоценить. Это забота о своём комфорте. Новое место — это всегда новая логистика, новые маршруты, новый ритм. Чтобы эта рутина не превратилась в ежедневный стресс, заберите её под свой контроль заранее. Проанализируйте дорогу. Проедьте тем маршрутом, которым планируете ездить, именно в то время, в которое вам нужно будет добираться. Узнайте, где можно быстро перекусить, где ближайшая кофейня, сколько времени реально уходит от двери до двери.

«Эта "подстилка соломки" освобождает огромное количество ментальной энергии. Когда бытовые вопросы решены, вы можете полностью сосредоточиться на главном — на работе и людях».

И здесь, по словам психолога, мы подходим к самому тонкому моменту — встраиванию в коллектив. Нужно принять один простой, но принципиальный факт: вы приходите в уже сложившуюся систему со своей историей, связями и традициями.

«Даже если вы пришли как высококлассный эксперт с блестящими идеями, с первого дня требовать изменений — верный путь к непониманию и отторжению. Помните правило: со своим уставом в чужой монастырь не ходят».

Ваша первостепенная задача — не сразу предлагать новое, а сначала понять существующее. Посмотрите, как работают люди вокруг. Прислушайтесь к их аргументам, даже если вам кажется, что вы знаете лучший способ. Проанализируйте, почему процессы устроены именно так. За этим «как» всегда стоит своя логика, своя история, свои причины. Проявите уважение к этой истории.

Если вы пришли рядовым специалистом, тем более стоит занять позицию внимательного и доброжелательного исследователя. Узнавайте о традициях и отношениях в коллективе как можно больше, но без поспешных оценок и осуждения.

«Вы — новичок в уже сложившемся мире. И для того чтобы в нём адаптироваться, прижиться и впоследствии быть услышанным, сначала вам предстоит понять его законы и мягко подстроиться под них».

Готовность измениться самому на первых порах — это не слабость, а проявление стратегической мудрости и профессионализма. Сначала вы заслуживаете доверие, изучая язык и правила, и только потом, став своей частью системы, вы получаете реальную возможность что-то в ней улучшать. Именно такой путь превращает сложную адаптацию в плавное и уверенное начало долгой и успешной работы на новом месте.