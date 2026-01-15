Специалист объяснил феномен популярности АСМР-контента

Миллионам людей АСМР помогает расслабиться и успокоиться, однако реакция на подобный контент очень индивидуальна, сказала НСН Екатерина Каталина.

© globallookpress

Популярность АСМР-контента может быть связана с подсознательной тягой человека к матери, сказала в беседе с НСН психолог Екатерина Каталина.

Ученые все активнее изучают феномен АСМР (автономной сенсорной меридиональной реакции) – до сих пор до конца не изученного состояния глубокого расслабления, которое набирает миллионы просмотров в видеороликах по всему миру. Исследователи пытаются понять, может ли этот интернет-тренд стать реальным инструментом для снижения тревожности. Каталина отметила, что реакция на АСМР индивидуальна.

«АСМР — это, по данным Кембриджского словаря, приятное покалывание, которое люди чувствуют в ответ на звуковые и визуальные стимулы — шепот, движения кисти, жевание, скрежет, постукивания и тому подобное. Ученые отмечают, что реакция на АСМР индивидуальна: одни люди испытывают сильные ощущения расслабления и покалывания, у других эти ощущения выражены слабо или и вовсе отсутствуют. Пока наука не знает каких-либо побочных явлений от этого эффекта, научных работ, которые указывают на его вред, нет. Миллионам людей АСМР помогает расслабиться и успокоиться», — сказала собеседница НСН.

Однако, по ее словам, есть и те люди, которых АСМР раздражает.

«Существуют АСМР-блогеры, которые специально играют на звуке: жуют на камеру, воссоздают шум при готовке посуды, стучат ногтями по микрофону, что-то ломают, чем-то хрустят и так далее. Я встречала даже серию роликов, где девушка была в образе стоматолога и шепотом рассказывала про лечение зубов. Подобные ролики набирают миллионы просмотров. У АСМР сотни видов, как и в музыке. Подобных роликов в Сети — десятки миллионов. Каждый находит то, что ему по душе. Если у человека это вызывает приятные ощущения, то пусть слушает и смотрит, конечно. Если же подобные ролики бесят, то и смотреть их, конечно же, не надо. Это не панацея», — сказала психолог.

Она предположила, что такая популярность АСМР-контента может быть связана с подсознательной тягой человека к матери.

«Мне кажется, что подобная популярность АСМР-контента восходит к раннему детству каждого человека. Например, когда мы были еще в младенчестве, мама что-то могла жевать, когда кормила нас, мы слышали биение ее сердца, она могла чистить картошку, когда мы спали и так далее. И поэтому вот такие тихие фоновые звуки могут успокаивать и во взрослом возрасте, вызывая теплые ассоциации где-то на подсознательном уровне», — добавила Каталина.

Хотя многочисленные зрители отмечают снижение тревожности и стресса после прослушивания АСМР‑контента, данный метод пока не получил официального статуса терапевтической практики, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Механизм воздействия остается предметом научных дискуссий: исследователи стремятся разграничить субъективные переживания и объективные физиологические реакции.