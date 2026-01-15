Что делать, если не нравится девушка сына

Когда у взрослого сына появляется женщина, которая вызывает отторжение, внутри поднимается целый пласт чувств. Раздражение, тревога, обида — и вот уже близок конфликт.

© Соцсети

Это болезненный опыт, о котором редко говорят вслух, потому что социально от матери ожидают безусловного принятия и молчаливой поддержки. Но реальность сложнее: такие «треугольники» почти всегда про утрату прежней близости и страх оказаться лишней. Психолог Радмила Бакировала дала советы — что делать, чтобы не входить в клинч с собственным выросшим ребенком по поводу его выбора, ведь часто это прямой способ вообще потерять контакт с ним, как это сейчас происходит в семье Бэкхемов.

Когда не нравится она — часто болит не про нее

Внешне все выглядит просто: не тот характер, не те ценности, странное поведение. Но за этим часто стоит не столько сама девушка, сколько ощущение, что сын отдаляется, перестает быть прежним и своим, меняется язык общения и приоритеты.

«Женщина рядом с ним становится символом этих перемен, и психика цепляется именно за нее. Если честно признаться (себе, в первую очередь), в чем тут дело и перечислить все острые углы, напряжение уже снижается. Это переводит ситуацию из войны во внутренний диалог», — уверяет психолог.

Взрослый сын — это действительно взрослый человек

Даже если кажется, что он ошибается, идет не туда или выбирает не того партнера, его жизнь — зона его ответственности. Попытки убедить, надавить или открыть глаза почти всегда приводят к дистанции. Чем сильнее давление, тем жестче защита.

Уже упомянутая история семьи Бэкхемов — наглядный и болезненный пример. Их старший сын Бруклин после брака фактически дистанцировался от родителей, публично демонстрируя, что его приоритет — новая семья. Подобные разрывы часто начинаются именно с конфликта лояльностей, когда молодой мужчина чувствует, что должен выбирать сторону. И выбирает ту, где его не критикуют.

Девушка сына — не конкурент просто по определению

Когда мать бессознательно начинает воспринимать партнершу сына как соперницу, отношения быстро скатываются в напряжение.

«Это ловушка: сын оказывается между двумя важными женщинами и вынужден защищаться. Даже если раньше он был открыт и близок, в такой ситуации он закрывается. Принятие здесь не означает любовь или дружбу, это скорее отказ от борьбы за место, которое уже невозможно сохранить в прежнем виде. Роль меняется — и это всегда болезненно, но такова жизнь», — рассуждает эксперт по психологии.

Самое важное — вернуть опору в собственной жизни

Когда жизнь матери слишком плотно завязана на сыне, его уход в партнерские отношения ощущается как потеря почвы. В этом месте особенно важно наполнять собственную жизнь: интересами, телесной устойчивостью, отношениями, смыслами вне материнской роли.

Чем больше внутренней устойчивости, тем меньше желания контролировать и тем выше шанс сохранить теплую связь — пусть уже в другом формате. Не нравиться может кто угодно. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что делать с болью, которая поднимается, когда сын выбирает не так, как хотелось бы родителям. Там, где есть честность с собой, уважение к взрослости другого и готовность прожить утрату прежней близости, отношения имеют шанс не разрушиться. Даже если путь к этому проходит через разочарование и внутреннюю перестройку.