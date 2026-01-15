Ученые раскрыли истинную природу гнева и ненависти

Гнев и ненависть — это не просто разные степени «злости», а два самостоятельных эмоциональных механизма, выполняющих различные эволюционные функции. К такому выводу пришла международная команда психологов. Работа опубликована в журнале Evolution and Human Behavior (EHB).

Как отметили авторы, в научной литературе и повседневной речи ненависть часто рассматривается как усиленная или более устойчивая форма гнева. Однако с эволюционной точки зрения это спорно. Если эмоции формировались как адаптации к разным задачам выживания, то они должны запускать разные модели поведения.

«Если путать гнев и ненависть, легко неправильно понять, чего человек пытается добиться в конфликте, и выбрать неэффективную стратегию его разрешения», — объяснил ведущий автор работы Митчелл Ландерс из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Согласно предложенной модели, гнев выполняет функцию «переговоров». Он возникает, когда партнер по взаимодействию недооценивает интересы человека, и служит сигналом, что такое отношение неприемлемо. Гнев мотивирует к конфронтации, объяснениям и требованиям извинений с целью восстановить сотрудничество на более выгодных условиях.

Ненависть, напротив, направлена на решение иной проблемы — взаимодействия с «токсичным» человеком, само существование которого воспринимается как угроза или постоянный источник вреда. В этом случае переговоры не имеют смысла, а цель эмоции — нейтрализовать угрозу: дистанцироваться, подорвать социальный статус оппонента или полностью исключить его из своей жизни.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи опросили 725 человек из США и Великобритании. Участников просили вспомнить либо человека, к которому они испытывают сильный гнев без ненависти, либо того, кого они ненавидят больше всего. Затем респонденты оценивали, какие действия им хотелось бы предпринять — от попыток диалога и примирения до полного разрыва контактов и фантазий о причинении вреда.

Результаты оказались однозначными. В состоянии гнева люди предпочитали стратегии восстановления отношений — разговор, объяснение своей позиции, ожидание извинений. В состоянии ненависти преобладали желания избегать человека навсегда, лишить его ресурсов или причинить ущерб. Эти различия были устойчивыми в обеих странах.

Дополнительный анализ показал, что усиление гнева повышает стремление к «торгу», но при его хронической неэффективности гнев может перерастать в ненависть. При этом рост интенсивности ненависти, наоборот, полностью подавляет готовность к диалогу.