Как разбудить мозг после длительных праздников

Стало известно, что мозгу требуется 14 дней, чтобы восстановиться после новогодних каникул, потому что возникает постотпускной синдром или синдром «мозга в спячке». За 10 дней отдыха от рабочих задач мозг деактивировал и «расстроил» нейронные связи, отвечающие за концентрацию, многозадачность и рабочую память. Однако его нужно разбудить не с помощью встряски, а щадящей когнитивной зарядкой. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, как «включить» мозг и вывести его из праздничного спящего режима.

Как рассказал эксперт, с точки зрения физиологии и неврологии исследованиями доказано, что мозг приходит в состояние отдыха и полного расслабления в среднем в течение двух недель, если отсутствуют новые, даже легкие нагрузки.

«Это связано со снижением когнитивной нагрузки на работу головного мозга, нейроны отдыхают и перезагружаются. Также, согласно физиологии, эффективный отпуск, который необходим человеку, составляет две недели. Если он меньше, то мозг не успеет отдохнуть, и человек возвращается на работу уставшим», — сказал он.

Специалист отметил, что после длительных новогодних праздников мозг также отчасти переходит в состояние расслабления, поэтому, чтобы вернуться в рабочий режим, необходимо действовать постепенно.

«Нужно аккуратно усиливать нагрузку на работу головного мозга. Не стоит сразу "бросаться во все тяжкие" и сильно перегружать себя. Повышайте нагрузку постепенно, сначала выполняя небольшие задания, а в дальнейшем — более сложные», — советует Вилков.

Помимо этого, как рассказал психиатр, важно делать короткие перерывы во время рабочего дня.

«Например, 45 минут вы работаете, а 15 — отдыхаете. Тогда мозг будет вовлекаться в рабочую деятельность дозировано, что не приведет к переутомлению», — заверил собеседник «ВМ».

По его мнению, при этом полезно использовать или восстанавливать навыки саморегуляции с помощью аутотренинга, медитативных и дыхательных практик, чтобы мозгу легче переживать стресс, который возвращается вновь после длительного пассивного отдыха.

«Также я рекомендую планировать свое время, чтобы избежать рабочего хаоса. Распределите и выпишите задачи на срочные и те, которые могут подождать. Это поможет уменьшить растерянность, тревогу, поможет бороться с прокрастинацией и повысит общую продуктивность», — посоветовал Вилков.

Эти базовые правила помогают вновь активировать нейронные связи и плавно войти в рабочий режим, заключил психотерапевт.

