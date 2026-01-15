Как сохранить отношения после новогодних праздников

Многие пары могут поспешно расстаться, но всегда стоит задуматься о продолжении общения с партнером, заявила НСН Надежда Резенова.

© ТАСС

Из-за длительных праздников отношения в паре могут дать трещину, но следует понимать, что над отношениями следует постоянно работать, рассказала семейный психолог Надежда Резенова в беседе с НСН.

После новогодних каникул в России традиционно возрастает число разводов и расставаний среди пар, пишут «Известия». Как отмечают психологи, причина заключается не столько в самих праздниках, сколько в тех внутренних процессах, которые длительные выходные запускают в отношениях. Резенова предложила россиянам не торопиться.

«Это характерно для любых пар, так как такое близкое общение показывает точки роста. Партнерам не стоит сразу же разводиться, если они решили, что у них все плохо, а подумать с точки зрения "а что мы можем улучшить, чтобы наши отношения сохранились?". Поэтому я бы предложила не принимать никакого решения по поводу развода, а прожить какой-то период в более привычной ситуации. В нашей жизни мы достаточно большую часть проводим друг без друга: работа, увлечения, дети, дополнительные занятия. Когда остаемся один на один — необходимо поддерживать близость. Парам, которые вступают или сохраняют свои отношения, стоит понимать одну мысль. Мы встречаемся и выбрали определенного человека не просто так, а по каким-то параметрам. Следующий тоже будет очень похож на предыдущего. Поэтому оба человека должны делать вклад в отношения, а не сразу же искать кого-то еще», — указала она.

Психолог добавила, что раздельный отдых поможет понять, а является ли человек тем самым партнером, с которым можно быть счастливым на всю жизнь.

«Полезно провести время с другими людьми, друзьями, приятелями и посмотреть, а от чего я устал или устала? Здесь порой стоит обратиться к специалистам, чтобы понять, а в здоровых ли отношениях мы находимся? Это поможет сэкономить деньги, время и собственную энергию. Если нам достаточно долгое время плохо, чувствуем истощение, постоянную боль, разочарование, то надо не бояться признаться, в первую очередь, самому себе, что проблема в отношениях. Необходимо задавать вопросы "мне хорошо с этим человеком?", "где мой вклад?", "а где его вклад?", "что мы можем поменять?". Если уже ничего не можем, то тогда уже смотрите в сторону», — заключила она.

