Сексолог оценил слова Трампа о достоинстве мужчины и размере ноги

Сексолог Александра Миллер прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что по размеру обуви можно судить о других параметрах и достоинствах мужчины. Ее слова приводит aif.ru.

«Размер ноги действительно может указывать на пропорции тела, но это далеко не во всем так», — указала эксперт.

По ее словам, даже высокий человек может иметь небольшой половой орган.

«Есть подобный стереотип о величине носа, но это также не имеет стопроцентной связи», — добавила сексолог.

Ранее стало известно, что госсекретарь Марко Рубио носил обувь не по размеру после насмешек американского президента Дональда Трампа над ним и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Дело в том, что однажды американский лидер в присутствии Рубио и Вэнса заявил, что «по размеру обуви мужчины можно многое о нем сказать».