Мужчинам рассказали, что делать, если женщина имитирует оргазм

Молодой человек полтора года назад начал встречаться с девушкой и лишь недавно узнал, что она имитирует оргазмы. Пост о своей проблеме возмущенный бойфренд опубликовал в разделе Sex форума Reddit.

По словам 24-летнего мужчины, недавно он попытался сделать своей партнерше куннилингус, однако та через некоторое время остановила его. Мужчина удивился, ведь раньше она всегда получала оргазм таким способом.

«А затем она заявила, что никогда не испытывала оргазма ни со мной, ни с одним из ее предыдущих партнеров. И что каждый раз, когда мы занимались сексом, и я думал, что довел ее до оргазма, она притворялась. Я чувствую себя таким неудачником из-за того, что не понял этого, и преданным из-за того, что мне так долго лгали», — написал он, попросив совета.

Многие женщины утешили молодого человека, отметив, что все они иногда притворялись, что испытывают оргазм, и их партнеры ни о чем не догадывались.

«На женщину оказывается большое давление, и это далеко не так просто для женщин, как для парней. Вы, парни, испытываете оргазм, как только достигаете половой зрелости. Некоторые женщины вообще никогда его не испытывают. Так что не стыдите ее. Просто скажите, что вы гордитесь тем, что она наконец-то рассказала вам, что вы можете работать над проблемой вместе, и что оргазм не обязательно должен быть конечной целью. Узнайте, может ли она достигать его самостоятельно, предложите купить секс-игрушки, которые она хотела бы попробовать, одна или с вами», — ciderandcake, пользовательница Reddit.

Но некоторые пользователи отметили, что полтора года — слишком долгий срок для хранения такой тайны.