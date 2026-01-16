Женщины признались в ненависти к одной любимой мужчинами секс-позе

Lenta.ru

Женщины рассказали, что на самом деле ненавидят одну позу в сексе, которая очень нравится многим мужчинам. Об этом сообщает издание Metro.

Какую секс-позу женщины ненавидят больше всего
© Global Look Press

Так, женщины, чьи слова приводит издание, заявили, что они не любят позу «обратная наездница».

«Я ненавижу ее. Это так неудобно… Еще и пялиться на ноги, и чувствовать неловкость из-за того, что он смотрит на мой анус», — призналась одна из женщин. Другим минусом они назвали то, что не знаю, куда деть руки, когда они занимаются сексом в такой позе.

Сексопатолог Кейт Кэмпбелл отметила, что в этом нет ничего удивительного.

«Некоторым женщинам не нравится эта поза, особенно из-за того, что они не смотрят мужчине в глаза. Положение спиной к партнеру может заставить некоторых девушек чувствовать себя так, будто их использовали», — объяснила она.

Специалистка добавила, что многих также пугают истории о том, что мужчины в этой позе получают травмы пениса.

«Впрочем, некоторым женщинам нравится контролировать ускорение и замедление в этой позе, хотя это требует большой выносливости», — заключила она.