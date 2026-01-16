Психолог раскрыла феномен квантового скачка личности

Понятие квантового скачка личности не имеет ничего общего с духовными практиками или внезапным просветлением. Речь идет о психологическом процессе, когда человек понимает, что не справляется с жизнью по старым установкам, решаясь на глобальные болезненные перемены. В их числе – переезд, развод, выход из токсичных отношений, объяснила 360.ru психолог, расстановщик Наталья Ражина.

«Квантовый скачок всегда про смену сценария, когда старая конструкция личности больше не выдерживает внутреннего роста, — заявила специалист. — Он становится неизбежным в тот момент, когда прежние цели перестают вдохновлять, а достижения радовать».

Среди признаков, которые говорят о необходимости таких перемен, Ражина назвала ощущение пустоты, хроническую усталость, тревогу, бессонницу, психосоматические заболевания. По ее мнению, к этим сигналам важно прислушаться, постаравшись отличить их от симптомов депрессии – это момент, когда важно решиться на внутренний переход и глубокую перестройку. В противном случае кризис все равно придет извне – это может быть, например, увольнение, болезнь, финансовый крах и так далее.

Психолог посоветовала в подобном состоянии начать работу над собой и своими установками, постепенно решаясь на новые действия, которые приведут к новым результатам. Речь идет не о мгновенном взлете или магии, а о нежелании жить по старым шаблонам и готовности взять ответственность за свою жизнь, подчеркнула она.

«Изменения не случаются с нами сами по себе, мы приходим к ним тогда, когда больше не можем жить иначе», — заключила специалист.

