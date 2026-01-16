Как быстро успокоиться в стрессовой ситуации: три способа от психолога

Часто стрессовая ситуация возникает, когда человек ее совсем не ждет. Чтобы избежать биошока, можно использовать три быстрых способа, которые помогут вернуть спокойствие. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог-консультант Анастасия Быстрова .

«Первый способ – это глубокое дыхание. Сделайте медленный вдох на 4 секунды, задержите дыхание на 2 секунды, затем медленно выдохните на 6 секунд. Это помогает снизить уровень кортизола, уменьшить тревогу и восстановить ясность мысли», – поясняет психолог.

Психолог предложила обратить внимание на то, что человек видит, слышит и чувствует. Она рекомендовала, например, назвать вслух три предмета вокруг, услышать их звуки или почувствовать опору под ногами. Также эксперт посоветовала посчитать пуговицы на одежде. По ее словам, это помогает отвлечься от тревожных мыслей и вернуть ощущение контроля.

Кроме того, психолог отметила важность физической активности или, наоборот, расслабления мышц. Она предложила попробовать сделать короткую прогулку, растяжку или просто сжать и разжать руки. Эти методы можно применять быстро и практически в любой ситуации.