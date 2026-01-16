В чем главная угроза идеализации партнера на старте отношений

Психолог Стелла Гусарова объяснила, что идеализация партнера часто заканчивается разочарованием.

Идеализация партнера в самом начале отношений лишает ощущения радости и нередко приводит к крушению ожиданий, рассказала NEWS.ru клинический психолог Стелла Гусарова. По ее словам, когда человек влюбляется в образ, придуманный собственным воображением, он упускает возможность выстроить по-настоящему крепкие и живые отношения.

Опасность идеализации в том, что мы привязываемся не к реальному человеку, а к внутреннему образу – фантомному идеалу, созданному в голове. Это не встреча двух живых личностей, а столкновение фантазий.

– Иногда мы стремимся найти в любимом то, к чему давно стремились. Идеализация лишает радости обоих: партнер бессознательно чувствует, что от него ждут роли, а не присутствия, а тот, кто идеализирует, оказывается заложником собственного сценария, – отметила эксперт.

По ее словам, самое болезненное здесь – даже не разрушение иллюзий, а осознание того, какие внутренние пустоты человек пытался заполнить через идеальный образ любимого.

Гусарова добавила, что в аналитической психологии этот механизм называют проекцией – одной из форм психической защиты. Но рано или поздно она перестает работать, и вместо "единственного и неповторимого" появляется реальный человек со своей жизнью, ограничениями, травмами и потребностями, передает телеканал "Саратов 24".