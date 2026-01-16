Как улучшить отношения с коллегами, если чувствуешь себя изгоем

Хорошие отношения с коллегами повышают продуктивность, снижают уровень стресса и являются отличной профилактикой эмоционального выгорания. Но что делать, если у человека не получается взаимодействовать на равных по разным причинам? Ответ на этот вопрос «Вечерняя Москва» узнала у HR-эксперта, карьерного консультанта Валерии Доманской.

© Вечерняя Москва

По мнению эксперта, дружба в профессиональном пространстве делает людей более счастливыми и удовлетворенными своей работой. А чтобы перестать быть изгоем в коллективе, необходимо поменять привычный сценарий общения и сломать старые схемы.

Установите контакт с ключевыми фигурами в коллективе

Один из самых эффективных способов улучшить отношения в коллективе — сблизиться с неформальными лидерами, считает специалист.

«Они есть абсолютно в каждой профессиональной группе лиц. Неформальные лидеры могут серьезно влиять на мнение остальных коллег. Если получится наладить с ними контакт, то существует большая вероятность, что в скором времени вы легко вольетесь в коллектив», — заверила Доманская.

Как это сделать

Выбирайте нейтральные темы для разговора, ненавязчиво предлагайте помощь при необходимости и демонстрируйте заинтересованность в общении, посоветовала эксперт:

«Если вам удастся сблизиться с ключевыми фигурами, они станут «мостиком» для выстраивания правильных отношений во всем коллективе».

Участвуйте в общественной жизни коллектива

Обязательно принимайте участие в общих проектах, мероприятиях и других делах коллектива, рекомендует собеседница «ВМ». Это могут быть тренинги, конференции, спортивные мероприятия, корпоративы и так далее.

Как это сделать

Не ждите личного приглашения от коллег — показывайте свою заинтересованность сами, подчеркнула эксперт. Совместная организация мероприятия или участие в нем всегда сближают людей по-настоящему и позволяют лучше присмотреться друг к другу.

«Особенно хорошо работает на возникновение дружбы общее преодоление различных трудностей. Не упускайте шанс сблизиться со своими коллегами и изменить впечатление о себе», — отметила Доманская.

Анализируйте свое поведение и работайте над собой

По словам эксперта, неприятная истина такова: нередко мы сами оказываемся виноваты в том, что закрепили за собой определенный имидж, который очень хочется разрушить.

«Не всегда «мишенью» становятся только неуверенные и стеснительные сотрудники, которым сложно общаться с другими в свободной и непринужденной форме. Бывает и так, что коллектив объявляет негласный бойкот тем, кого считает слишком прямолинейным, высокомерным, навязчивым, грубым, склонным распространять слухи и так далее», — пояснила специалист.

Как это сделать

Обязательно проанализируйте собственное поведение и честно ответьте себе, не спровоцировали ли коллег на определенное поведение в свой адрес, посоветовала карьерный эксперт:

«Если уверены, что нет, то старайтесь наладить отношения с помощью вышеуказанных пунктов. Если признали, что где-то "перегибали палку", то исправляйтесь и пробуйте начать с чистого листа».

Важно

Если вы намерены изменить сложившееся о себе впечатление, то ни в коем случае не действуйте слишком навязчиво, предостерегла специалист.

«Попытка насильно влиться в коллектив приведет к противоположному эффекту. Не нужно проявлять чрезмерную активность и демонстрировать повышенное дружелюбие. Ключ к успеху — это уравновешенное, спокойное и тактичное поведение с вашей стороны. Займите выжидательную позицию и проявите терпение», — заключила Доманская.

С 1 марта 2026 года работодатели смогут отправлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование в случае выявления признаков психического расстройства в ходе медицинского обследования. Человека по результатам приема могут отстранить от работы, временно признав его неспособным выполнять задачи. Что может стать основанием для направления сотрудника к психиатру, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами.