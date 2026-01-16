«Нельзя ни в коем случае». Психолог предупредил россиян

Психолог Валентин Алимов предостерег россиян от самостоятельной диагностики психических расстройств. Он сообщил, что такая практика почти всегда приводит к неправильным выводам.

Алимов настоятельно рекомендовал россиянам регулярно отслеживать свое эмоциональное состояние и настроение. По мнению специалиста, диагностика психических нарушений исключительно собственными силами крайне ненадежна и неэффективна.

«Если есть какие-то подозрения, можно пройти ряд психологических тестов, к примеру патопсихологические. Основной совет — следить за собой, за своими чувствами, за своими состояниями и, если есть какие-то опасения или подозрения, обязательно обращаться к специалисту. Нельзя ни в коем случае ставить себе диагнозы самостоятельно — это чревато», — указал психолог.

Вместо этого гражданам следует внимательно относиться к изменениям в своем поведении и настроении, отмечая такие явления, как бессонница, раздражительность, депрессия или апатия. При возникновении подозрений полезно пройти специализированные тесты, но основной рекомендацией остается консультация профессионального психолога или психиатра.

Алимов особо подчеркнул недопустимость постановки самостоятельных диагнозов, так как подобные действия могут привести к негативным последствиям для физического и психического здоровья, сообщает News.ru.

Зачастую многие также самостоятельно диагностируют себе депрессию. Это одно из самых известных и «спорных» психических расстройств. Клинический психолог Дарья Сальникова назвала признаки, по которым можно заметить первоначальную стадию депрессии.