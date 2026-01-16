Девушки рассказали о самых странных подарках на первом свидании

Каждая четвертая россиянка хотя бы раз получала на первом свидании подарок, который вызывал неловкость. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты дейтинг-сервис Mamba и ювелирный холдинг SOKOLOV.

© РИА Новости

«Оказалось, что фантазия мужчин бывает весьма неожиданной. Среди самых неожиданных подарков, которые получали россиянки, встречались бритвенный станок, утюг, дрель, кукла на руку, терка и даже кухонные полотенца. Были и совсем странные сюрпризы без явного повода: пакет мандаринов, десяток яиц, колбаса, пустая коробка, камень или увядший букет. А некоторые подарки оказывались на грани приличия: интимные товары без обсуждения, использованные или явно передаренные вещи — от одежды не по размеру до вскрытых конфет и просроченных сладостей», — рассказали эксперты.

Они также добавили, что наиболее болезненно россиянки воспринимают подарки, в которых не чувствуется личного подхода и внимания к контексту.

«Респондентки считают неуместными вещи, которые явно были передарены. На втором месте — слишком личные подарки, не соответствующие стадии отношений: нижнее белье и похожие жесты смущают женщин. В топ антиподарков также входят подарочные наборы "на скорую руку" из ближайшего магазина, сувениры и мелкий декор — магниты, кружки, статуэтки. Россиянки отмечают и чрезмерно дорогие подарки, которые скорее ставят в неловкое положение, чем вызывают радость», — высказались аналитики.

По мнению опрошенных женщин, их реже раздражают странные предметы для интерьера, коробки конфет из супермаркета и товары для дома, которые на раннем этапе знакомства могут восприниматься как преждевременный жест.