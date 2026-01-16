Девушки рассказали о самых странных подарках на первом свидании

Россиянки получили десяток яиц и дрель в подарок на первом свидании
Каждая четвертая россиянка хотя бы раз получала на первом свидании подарок, который вызывал неловкость. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты дейтинг-сервис Mamba и ювелирный холдинг SOKOLOV.
«Оказалось, что фантазия мужчин бывает весьма неожиданной. Среди самых неожиданных подарков, которые получали россиянки, встречались бритвенный станок, утюг, дрель, кукла на руку, терка и даже кухонные полотенца. Были и совсем странные сюрпризы без явного повода: пакет мандаринов, десяток яиц, колбаса, пустая коробка, камень или увядший букет. А некоторые подарки оказывались на грани приличия: интимные товары без обсуждения, использованные или явно передаренные вещи — от одежды не по размеру до вскрытых конфет и просроченных сладостей», — рассказали эксперты.
Они также добавили, что наиболее болезненно россиянки воспринимают подарки, в которых не чувствуется личного подхода и внимания к контексту.
«Респондентки считают неуместными вещи, которые явно были передарены. На втором месте — слишком личные подарки, не соответствующие стадии отношений: нижнее белье и похожие жесты смущают женщин. В топ антиподарков также входят подарочные наборы "на скорую руку" из ближайшего магазина, сувениры и мелкий декор — магниты, кружки, статуэтки. Россиянки отмечают и чрезмерно дорогие подарки, которые скорее ставят в неловкое положение, чем вызывают радость», — высказались аналитики.
По мнению опрошенных женщин, их реже раздражают странные предметы для интерьера, коробки конфет из супермаркета и товары для дома, которые на раннем этапе знакомства могут восприниматься как преждевременный жест.
«Неудачный подарок на первом свидании может повлиять на дальнейший ход событий. Для половины женщин такой презент испортит впечатление от встречи и поставит под сомнение второе свидание. Остальные относятся к таким промахам философски, особенно если между людьми уже возникла симпатия», — объяснили эксперты.