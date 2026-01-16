Россиянки назвали самых привлекательных мужчин

Турки и итальянцы возглавили рейтинг самых привлекательных мужчин по версии россиянок. Об этом «Газете.Ru» сообщили эксперты сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours и сервис онлайн-дейтинга Twinby, а также психолог сервиса Лариса Каравайцева.

«По мнению участниц опроса, самые красивые мужчины живут в Италии и Турции. В пятерку лидеров также вошли испанцы, французы и жители ОАЭ. В вопросе женской привлекательности респонденты оказались значительно более единодушны: большинство участников исследования назвали русских девушек самыми красивыми в мире. Далее следуют жительницы Латинской Америки, Франции, Турции, Испании и Южной Кореи», — рассказали аналитики.

Среди самых романтичных стран они выделили южноевропейские и средиземноморские направления.

«В тройку лидеров вошли Италия, Франция, Турция. Реже респонденты называли Испанию, Россию и ОАЭ. Исследование также показало, что каждый четвертый россиянин уже имел опыт курортного романа, а еще треть признались, что были близки к романтическим отношениям в отпуске, но не решились сделать первый шаг», — объяснили эксперты.

При этом, по данным сервиса, интерес к такому формату отношений остается высоким: половина респондентов хотели бы пережить курортный роман.

«В отпуске мы снимаем привычные психологические «доспехи»: становимся смелее, телеснее и внимательнее к флирту. Поэтому более сексуальными и романтичными кажутся культуры, где эмоциональность и инициативность социально разрешены. Курортный роман — не ошибка и не легкомыслие, а нормальный способ почувствовать себя живым и желанным. Но поскольку он рождается из атмосферы свободы и новизны, чаще всего он там же и заканчивается. В итоге исследование показывает: людям важна не столько страна или паспорт партнера, сколько возможность на время быть собой без напряжения», — высказалась психолог Лариса Каравайцева.

Аналитики подчеркнули, что чаще всего романтические знакомства за границей завязываются: на пляже, в баре или клубе и в дейтинг-приложениях.