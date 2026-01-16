Что такое скрытый инцест и как он проявляется

В некоторых случаях безусловная родительская любовь может переходить в нездоровую форму, которую специалисты относят к скрытому психологическому инцесту. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами, что представляет этот феномен и чем объясняется такое поведение взрослых.

Травмы, отсутствие отношений, чрезмерная близость

Скрытый психологический инцест — форма взаимоотношений родителя и ребенка, когда ребенок становится эмоциональным «супругом» для родителя. При этом не всегда такая связь гарантирует физическую близость между родственниками. По мнению психолога Андрея Зберовского, такое поведение может быть свойственно как женщинам, так и мужчинам и объясняется следующими причинами:

Женщины могут чувствовать себя неудовлетворенными в браке: если ее муж не уделяет внимания, проявляет грубость, поднимает руку и часто пропадает на работе, она будет закрывать свою потребность в проявлении чувств на своем сыне;Мужчины могут испытывать влечение (без физического контакта) к своей дочери, если жена не удовлетворяет его природные потребности.

Однако, по мнению психиатра, кандидата медицинских наук Елизаветы Жестковой, психологический инцест чаще наблюдается среди женщин.

«Если мама воспитывает ребенка в одиночку, ей важно доказать, что она — лучшая женщина для своего сына, при этом другие женщины не сделают его счастливым. Такие матери присутствуют во всех аспектах его жизни — работа, отдых, семья — и не оставляют сыну права выбора», — пояснила она.

В свою очередь Зберовский объяснил, что желание некоторых матерей быть главной женщиной в жизни своего сына объясняется законами природы:

«Если у других живых существ (кошек, тигров, львов) детство проходит очень быстро, у человека оно занимает большой отрезок жизни. Поэтому женщина привыкает быть главным героем в судьбе своего ребенка, руководить им, проявлять заботу. И даже когда он выходит из детского возраста, это желание сохраняется под влиянием внешних факторов (неудачный брак, одиночество) и становится нездоровым».

От безобидных форм до крайности

Зберовский пояснил, что этот феномен в каждом случае проявляется по-разному. Если одни родители пытаются заглушить желание быть партнером для своего ребенка, то другие переходят в крайности:

могут врываться в ванную к своему сыну;

помогают удовлетворять потребности;

помогают мыться;

присутствуют на осмотрах врачей.

«В самых сложных случаях родители вступают в реальные отношения со своими детьми и даже рожают совместных детей, но чаще всего их младенцы рождаются с генетическими особенностями», — предупредил психолог.

Если скрытый инцест в семье возникает с детства, это может сильно травмировать психику ребенка, сообщила Жесткова.

«Дети, подвергшиеся эмоциональному инцесту, не могут построить здоровые отношения с другими мужчинами или женщинами. Даже если у них получается найти вторую половинку, они быстро расстаются», — сообщила она.

Поможет только расстояние

Если родитель однажды проявил нездоровый интерес к своему ребенку, единственная возможность решить эту проблему — переезд, считает Зберовский.

«Любые попытки поговорить в открытую о том, что происходит между родственниками, не приведут к результату. И даже консультации с психологом не помогут решить проблему, потому что человек будет отрицать факт психологического влечения к своему ребенку. Поэтому единственная возможность пресечь это — переехать от родителей в другую квартиру, район или город», — рассказал эксперт.

