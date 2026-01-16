Психолог дал рекомендации по развитию силы воли

Игра помогает удерживать внимание и совершенствовать когнитивную деятельность.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Сила воли тесно связана с таким понятием, как внимание. Для того чтобы начали включаться ваши внутренние мотивы, вы должны направить туда своё внимание. Если у вас проблемы с концентрацией внимания, если у вас СДВГ, если вы испытываете сложности с фокусировкой внимания, то это значит, что у вас будут проблемы с силой воли. Если вы направляете внимание на достижение, то сила воли подключается и крепнет автоматически. Очень важно умение удержать в зоне внимания отложенный результат. Когда мы тренируем силу воли, то мы гораздо теснее связываем себя с будущим. Рекомендуют в шахматы играть, потому что развитие когнитивной деятельности укрепляет силу воли. Можно найти другого человека, который сильнее развит в части воли, и смотреть, как он делает. Это часто мотивирует, по принципу зеркальных нейронов мы обучаемся и берём информацию».

Ранее Соловьёва напомнила о возможности развивать силу воли во взрослом возрасте.